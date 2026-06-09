Обмеження руху транспорту в Луцьку необхідне для проведення аварійно-відновлювальних робіт на важливій ділянці інженерних мереж.

Обмеження руху транспорту в Луцьку запровадять з 8 червня через аварійно-відновлювальні роботи на мережі зливової каналізації, передає видання Politeka.

Тимчасові зміни стосуватимуться проспекту Волі на відрізку від перехрестя з вулицею Шопена до перехрестя з вулицею Парковою. Рух на цій ділянці буде перекрито до завершення ремонтних заходів. Точні терміни виконання робіт наразі не називають.

У зв’язку з проведенням ремонту міська влада змінює схеми курсування громадського транспорту. Про це повідомила секретарка міської ради Катерина Шкльода.

Про це повідомила секретарка міської ради Катерина Шкльода.

Для автобусів та тролейбусів визначили маршрути об’їзду через вулиці Глушець, Паркову, Словацького, Богдана Хмельницького, Набережну та інші магістралі.

Серед автобусних напрямків зміни торкнуться маршрутів №1, №2, №5, №10, №11, №12, №25, №30 та №31. Частина з них курсуватиме за оновленими схемами в обох напрямках, інші — лише в одному.

Коригування також запроваджують для тролейбусів №1, №2, №3, №5 та №15. Для кожного з них визначено окремі шляхи об’їзду залежно від напрямку руху.

У міській раді наголошують, що обмеження руху транспорту в Луцьку необхідне для проведення аварійно-відновлювальних робіт на важливій ділянці інженерних мереж.

Водіям рекомендують заздалегідь враховувати зміни під час планування поїздок, а пасажирам — стежити за оновленнями щодо роботи громадського транспорту.

Про додаткові коригування та повернення до звичних схем руху міська влада обіцяє повідомити окремо після завершення ремонтних заходів.

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