Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається в рамках важливого проєкту благодійної організації Caritas Ukraine, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації у Фейсбук.

У Дніпрі благодійна організація Карітас Донецьк за підтримки Caritas Ukraine та Renovabis запустила новий масштабний проєкт — «Мобільна гуманітарна медико-реабілітаційна підтримка вразливих груп населення у постраждалих від війни східних регіонах України».

Гуманітарна допомога у Дніпропетровській області спрямована на тих, хто найбільше відчуває наслідки війни та водночас має обмежений доступ до системи охорони здоров’я.

Йдеться про людей старшого віку (пенсіонерів), осіб з інвалідністю та громадян, які пережили травми війни, втрату домівок і вимушене переселення.

Проєкт має на меті не лише покращити їхній фізичний стан, а й забезпечити комплексну підтримку, яка дозволяє повернутися до більш стабільного і гідного життя.

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Ключовим інструментом стали мобільні мультидисциплінарні команди, які працюють безпосередньо за місцем проживання пацієнтів. До їх складу входять лікарі, медсестри, реабілітологи, психологи та соціальні працівники. Вони надають інтегровану допомогу — від первинної медичної підтримки до реабілітації та психосоціального супроводу. Додатково впроваджено телемедичні рішення, що дозволяє розширити доступ до консультацій навіть у віддалених або прифронтових громадах.

Перші зустрічі з учасниками проєкту вже відбулися у Дніпрі та Дніпропетровській області.

Серед запланованих напрямів — надання первинної медичної допомоги, організація догляду вдома та реабілітаційних заходів силами мобільних бригад, індивідуальна і групова психологічна підтримка, розвиток телемедицини.

Важливе місце займає й навчальний компонент: фахівці та доглядальники отримують нові знання з базової реабілітації, психічного здоров’я, комунікації та сучасних підходів до догляду.

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