Графіки відключення світла в Одеській області на 20 серпня пов’язані з проведенням планових і профілактичних робіт.

Графіки відключення світла в Одеській області на 20 серпня 2026 року передбачають планові графіки відключення світла, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла в Одеській області на 20 серпня пов’язані з проведенням ремонтних, профілактичних і технічних робіт на електромережах. Енергетикам необхідно тимчасово знеструмити окремі ділянки мережі, щоб провести заплановане обслуговування та перевірити стан обладнання.

У селі Сербка електропостачання планують обмежити з 08:00 до 17:00. Таким чином, максимальна тривалість перерви становитиме 9 годин. До графіка увійшли окремі будинки на таких вулицях:

Визволення — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 47, б/н

Новоселів — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33

Привокзальна — 37

Хмельницького Богдана — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 25/2, 26, 27, 28

Центральна — 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 104А, 106, 108, 110, 112

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Одеські електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Яськівської територіальної громади. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії:

20.08.2026 з 08:30 до 20:00 години в селі Яськи та селі Троїцьке.

Як повідомляється, також ремонтні роботи проводитиме АТ «ДТЕК Одеські електромережі» в інших населених пунктах. Їхня мета — підвищити надійність роботи електромереж, перевірити обладнання та запобігти можливим аварійним ситуаціям.

У період із 08:00 до 18:00 електроенергія може тимчасово зникати у селі Кам’янка та селі Червона Гірка. Максимальна тривалість можливого знеструмлення становитиме до 10 годин.

Ще один період проведення профілактичних робіт передбачений у цьому ж часовому проміжку. З 08:00 до 18:00 можливі відключення електроенергії у селі Секретарівка та селі Михайлівка.

Джерело: Вигодянська Сільрада

Джерело: Курісівська сільська рада

Джерело: Яськівська сільська рада

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