Дефіцит продуктів в Вінницькій області у наведених даних безпосередньо не підтверджений конкретними обсягами місцевих запасів.

Дефіцит продуктів в Вінницькій області може посилити тиск на ціни круп, адже скорочення виробництва окремих культур уже позначається на вартості гречки, пшона та ячної крупи, пише Politeka.net.

Про тенденції на ринку розповів керівник аналітичної служби ІА «АПК-Інформ» та технічний експерт ФАО Україна з питань ринків і торгівлі Андрій Купченко. Про це він повідомив під час конференції Grain Processing Forum 2026, організованої спілкою «Борошномели України» спільно з ФАО Україна в межах Agro Ukraine Week.

Найбільш помітна ситуація склалася з гречкою. Нині її виробництво оцінюють у 70,8 тис. тонн, що на 37,7% менше, ніж попереднього сезону.

Скорочення пропозиції вже вплинуло на вартість. За підсумками 2025 року середня ціна реалізації культури піднялася майже до 14 тис. грн за тонну. Для споживачів крупа подорожчала майже до 80 грн за кілограм.

Різниця між регіонами також залишається значною. За словами експерта, цінник на гречану крупу в різних областях може відрізнятися приблизно на 20 грн за кг.

Менше виробляють і проса. Обсяг оцінюють приблизно у 60 тис. тонн, що майже утричі нижче попередніх показників.

Для харчової переробки цього обсягу наразі вистачає, однак уже помітні окремі сигнали скорочення пропозиції. Це відбивається на вартості пшона.

У 2025 році середня ціна реалізації проса сягнула рекордних 8,8 тис. грн за тонну. У травні 2026-го споживчий цінник пшона досяг 57,1 грн за кг, що стало максимальним показником.

Інша ситуація спостерігається з ячменем. Його виробництво скоротилося до 5,2 млн тонн, але безпосередньої загрози дефіциту для харчової переробки фахівець не бачить.

Основне питання стосується експорту та обсягів, які Україна зможе продати за кордон. За оцінкою аналітика, внутрішні запаси залишаються достатніми для продовольчої безпеки.

Водночас дорожчає і ячна крупа. У травні 2026 року її середня вартість становила майже 26 грн за кг, що на 7% більше, ніж на початку року.

Таким чином, дефіцит продуктів в Вінницькій області у наведених даних безпосередньо не підтверджений конкретними обсягами місцевих запасів. Однак загальноукраїнське скорочення виробництва окремих культур створює передумови для подальшого підвищення цін на доступні крупи.

Джерело: agroportal

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