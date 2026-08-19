Пенсія в Одеській області для громадян з II або III групою інвалідності не обов’язково обмежується стандартними 90% чи 50%.

Пенсія в Одеській області для людини з інвалідністю може бути більшою за стандартну виплату, якщо виконуються певні умови, пише Politeka.net.

На суму впливають не лише встановлена група, а й вік її призначення, страховий стаж та факт працевлаштування.

За загальними правилами розмір виплати залежить від групи. Для I групи передбачено 100% пенсії за віком, для II — 90%, а для III — 50%.

Однак для окремих непрацюючих одержувачів діє інший механізм. За наявності необхідного стажу людина з II групою може отримувати кошти у розмірі пенсії за віком.

Інформацію про це надає Урядовий портал.

Скільки років стажу потрібно

Вимоги залежать від віку, коли інвалідність встановили вперше.

Якщо це сталося до 46 років включно, жінці необхідно мати щонайменше 20 років стажу, чоловікові — 25.

Для осіб, яким інвалідність встановили до 48 років, показник становить 21 рік для жінок та 26 — для чоловіків.

До 50 років потрібно відповідно 22 і 27 років. Якщо статус встановили до 53 років, необхідно 23 роки жінкам та 28 чоловікам.

У разі встановлення інвалідності до 56 років вимога зростає до 24 років для жінок та 29 для чоловіків.

Найбільший поріг передбачений для віку до 59 років: 25 років стажу для жінок і 30 — для чоловіків.

Що змінюється після досягнення пенсійного віку

Для непрацюючих громадян з II групою є ще одна можливість. Якщо інвалідність встановили вже після досягнення пенсійного віку, можна обрати виплату за віковим розрахунком.

Тоді жінці потрібно мати не менше 30 років страхового стажу, чоловікові — 35 років.

Аналогічне право передбачене для непрацюючих людей з III групою, якщо вони відповідають вимогам щодо тривалості страхового стажу.

Під час призначення коштів Пенсійний фонд застосовує той варіант, який є вигіднішим для одержувача.

Якщо людина з інвалідністю звільнилася вже після призначення виплати, вона може звернутися до Пенсійного фонду із заявою. У документі потрібно вказати факт припинення роботи та попросити переглянути спосіб обчислення.

Про працевлаштування потрібно повідомляти

Статус непрацюючої особи має значення для отримання виплати за віковим розрахунком. Тому про нове працевлаштування необхідно своєчасно повідомити Пенсійний фонд.

Якщо цього не зробити, може виникнути переплата. У такому випадку надлишково отримані кошти можуть вимагати повернути.

Право на призначення пенсії по інвалідності у розмірі пенсії за віком визначене статтею 33 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Отже, пенсія в Одеській області для громадян з II або III групою інвалідності не обов’язково обмежується стандартними 90% чи 50%. За відповідного стажу, віку та відсутності роботи виплату можуть розрахувати за правилами, що передбачають більший розмір.

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