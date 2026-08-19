Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі залишаються одним із напрямів міської соціальної підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі можна отримати в межах міської програми підтримки, яка діє для людей, що опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє видання Politeka.net.

Ініціативу запровадили наприкінці 2023 року. Її реалізацію забезпечує міська влада, а координацією займається Департамент соціальної політики.

Допомога розрахована на кілька категорій громадян. Зокрема, звернутися можуть внутрішньо переміщені особи, люди старшого віку та громадяни з інвалідністю.

Право на підтримку також мають одинокі матері з неповнолітніми дітьми, родини, які потребують додаткової соціальної допомоги, а також мешканці прихистків і місць компактного проживання.

Що видають

До продуктових комплектів переважно входять товари з тривалим терміном зберігання. Серед них — м’ясні та рибні консерви, паштети, готові страви, локшина швидкого приготування, чай і кава.

Додатково набори можуть містити мед, джем, цукор та галетне печиво. Такий склад дає змогу частково забезпечити щоденні харчові потреби без необхідності спеціальних умов зберігання.

Як отримати допомогу

Для оформлення потрібно звернутися до управління соціального захисту за місцем фактичного проживання або реєстрації.

До заяви слід додати документи, які підтверджують належність до відповідної категорії отримувачів.

Водночас правила програми можуть змінюватися. Тому перед зверненням варто уточнити актуальний порядок оформлення та перелік необхідних документів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі залишаються одним із напрямів міської соціальної підтримки. Актуальну інформацію щодо видачі наборів мешканцям радять отримувати безпосередньо в органах соцзахисту.

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