Подорожчання продуктів у Львівській області найвиразніше проявилося у вартості одного з продуктів.

Подорожчання продуктів у Львівській області за останній місяць найбільше позначилося на вартості винограду та свинини, водночас дорожчим став і маргарин, пише Politeka.net.

Станом на 19 серпня упаковка маргарину «Щедро Вершковий особливий» жирністю 72,5% вагою 250 грамів коштує в середньому 45,36 грн.

Найдоступніший варіант 10 серпня був в Auchan — 42,60 грн. У Novus товар продавали за 42,99 грн, тоді як у Megamarket ціна становила 50,50 грн.

Для порівняння, середній липневий показник дорівнював 42,57 грн. Від 11 липня вартість зросла на 6,67 грн.

Найпомітніша зміна відбулася наприкінці липня. Після стартових 38,70 грн цінник 21 липня піднявся до 42,70 грн, а через два дні досяг 45,96 грн. Із 28 липня показник становить 45,36 грн.

Значно сильніше за цей період змінився виноград. Кілограм продукції зараз обходиться в середньому у 324 грн. У липні середній рівень становив 269,78 грн.

Єдина актуальна пропозиція, наведена у даних на 10 серпня, — Megamarket із ціною 324 грн за кг. Для порівняння, середньомісячна вартість у Metro протягом липня становила 207,90 грн, а в Megamarket — 331,67 грн.

Від 19 липня середній показник збільшився на 61,30 грн. Найбільший стрибок стався 23 липня: після 265,95 грн днем раніше ціна піднялася до 324 грн і надалі залишалася незмінною до 11 серпня.

Змінилася також вартість свинини для шашлику. Нині кілограм коштує в середньому 274,47 грн, тоді як середній липневий показник становив 249,69 грн.

Серед актуальних пропозицій найнижчий цінник зафіксували в Auchan — 234,90 грн. У Novus кілограм коштує 289 грн, а в Megamarket — 299,50 грн.

Місячна динаміка показує приріст на 24,28 грн. У середині липня середній рівень опускався до 237,57 грн, однак наприкінці місяця піднявся до 274,47 грн і з того часу не змінювався.

Таким чином, подорожчання продуктів у Львівській області найвиразніше проявилося у вартості винограду — його середній цінник зріс на 61,30 грн. Свинина для шашлику додала 24,28 грн, а маргарин — 6,67 грн.

Джерело: Мінфін

Раніше Politeka повідомляла, безкоштовне житло для ветеранів на Львівщині: хто та як може отримати гроші на покупку квартири.

Також Politeka повідомляла, дефіцит продуктів у Львівській області: що може опинитися під загрозою.

Як повідомляла Politeka, підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області: яку ціну доведеться заплатити.