Грошова допомога для ВПО та інших вразливих категорій в Харківській області доступна у різних грошових розмірах.

Товариство Червоного Хреста продовжує реалізовувати грошову допомогу для ВПО в Харківській області, які опинилися у складних життєвих обставинах, пише Politeka.net.

Насамперед вона спрямована на мешканців регіонів, що регулярно зазнають російських обстрілів, а також на евакуйованих громадян, постраждалих та внутрішньо переміщених осіб.

Як йдеться в повідомленні Червоного Хреста, розмір виплат залежить від категорії отримувача, його життєвих обставин та рівня потреби у фінансовій підтримці.

Зокрема, передбачені такі види грошової допомоги в Харківській області:

10 800 гривень на одну людину — виплата розрахована передусім на соціально та економічно вразливі категорії населення, які потребують додаткової підтримки;

12 300 гривень на одну особу — таку суму можуть отримати евакуйовані громадяни, які пройшли через транзитний пункт, а також люди, чиє житло було пошкоджене або повністю зруйноване внаслідок обстрілів;

2000 гривень — передбачено для повнолітніх внутрішньо переміщених осіб;

3000 гривень — можуть отримати діти та люди з інвалідністю, які мають статус ВПО.

Таким чином, програми охоплюють одразу кілька категорій українців, які через повномасштабну війну втратили житло, були змушені залишити свої домівки або опинилися у скрутному матеріальному становищі.

Окремий напрямок підтримки стосується громадян, чиє житло або інше майно постраждало внаслідок російських атак. Фінансова допомога у такому випадку може стати додатковим ресурсом для людей, які змушені відновлювати пошкоджене майно або вирішувати питання тимчасового проживання.

Грошова допомога в Харківській області передбачена для внутрішньо переміщених осіб, які через безпекову ситуацію тривалий час не можуть повернутися до своїх населених пунктів. Йдеться, зокрема, про людей, які втратили стабільне джерело доходу або потребують додаткових коштів для облаштування на новому місці.

ВПО за певних умов можуть отримувати фінансову підтримку протягом від 3 до 9 місяців. Це стосується випадків, коли людина має право на відповідні державні виплати, однак з об'єктивних причин поки не може їх оформити. Однією з таких причин може бути відсутність необхідних документів.

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