Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області фіксують у місті Покров, де з 1 травня 2026 року набувають чинності нові тарифи у громадському транспорті, передає Politeka.

Згідно з оприлюдненою інформацією, базова вартість поїздки в межах міста становитиме 20 гривень. Оновлений тариф застосовуватиметься на основних маршрутах без додаткових уточнень щодо умов користування.

Окремо визначено розцінки для маршрутів №3 та №4. На цих напрямках вартість складе 22 гривні за поїздку, що відрізняється від загальноміського рівня.

Зміни починають діяти з конкретної дати — 1 травня, що дозволяє пасажирам заздалегідь врахувати нові умови користування транспортом.

Таким чином, подорожчання проїзду в Дніпропетровській області відображається на прикладі окремого міста, де тарифна політика переглядається відповідно до локальних рішень.

Крім того, підвищення тарифів у Дніпропетровській області торкнулося й комунальних послуг.

Підвищення тарифів на газ у Дніпропетровській області розглядається як частина ширшого процесу корекції енергетичного ринку України, де ключовим питанням залишається співвідношення ринкової вартості та платоспроможності населення.

Профільні органи вже перейшли до етапу моделювання сценаріїв. Йдеться про розрахунки можливих варіантів майбутньої ціни з метою уникнення різкого зростання боргового навантаження серед споживачів. Аналітики застерігають, що стрімке підвищення може вплинути на рівень оплат і стабільність системи постачання.У Кабінеті міністрів наголошують: підтримка доступної вартості енергоресурсів залишається соціально значущим пріоритетом.

