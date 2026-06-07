Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області оформлюються лише після особистого звернення до відповідних органів та подання заяви.

Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області можуть отримати непрацюючі колишні військовослужбовці, які утримують непрацездатних членів сім’ї та відповідають вимогам законодавства, повідомляє Politeka.

Йдеться про державну надбавку, передбачену для громадян із числа військових — від рядового складу до офіцерського. Водночас право на таку підтримку не поширюється на осіб, які проходили строкову службу.

За інформацією Пенсійного фонду України, розмір щомісячного нарахування наразі становить близько 1297 гривень за кожного утриманця. Кошти можуть виплачувати разом із пенсійним забезпеченням за вислугу років або через встановлену інвалідність.

Головною умовою залишається наявність у родині людини, яка перебуває на повному матеріальному забезпеченні пенсіонера. Саме він має бути основним або єдиним джерелом доходу для такого родича.

До переліку утриманців належать батьки похилого віку, особи з інвалідністю, непрацездатні чоловік чи дружина. Також враховують інші категорії близьких, якщо їхній статус відповідає чинним нормам.

У випадку, коли громадянин забезпечує кількох членів сім’ї, загальний розмір фінансової підтримки зростає відповідно до кількості таких осіб.

Попри законодавчі гарантії, виплати не призначають автоматично. Через нестачу інформації або труднощі з підготовкою документів частина людей не користується передбаченим правом.

Тож Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області оформлюються лише після особистого звернення до відповідних органів та подання заяви.

Для отримання коштів необхідно надати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також документи, які підтверджують родинні зв’язки й перебування особи на утриманні.

Фахівці радять завчасно підготувати весь пакет паперів, щоб уникнути затримок під час розгляду звернення та швидше отримати належну державну підтримку.

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