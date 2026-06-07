Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаєві залишається на етапі погодження.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаєві ініційоване після оприлюднення нового проєкту розрахунків КП «Миколаївкомунтранс», який стосується оновлення вартості операцій із побутовими відходами, передає Politeka.

Міська рада представила економічне обґрунтування, де деталізовано процеси збору, транспортування та подальшого захоронення сміття у межах громади. Документ винесено на етап публічного ознайомлення, щоб мешканці та представники бізнесу могли долучитися до обговорення запропонованих змін.

У комунальному підприємстві пояснюють, що перегляд пов’язаний із сукупністю факторів, які формують собівартість послуг. Серед них — підвищення соціальних стандартів, зміна мінімальної заробітної плати та оновлення прожиткового мінімуму.

Додатковий вплив мають витрати на паливо, ремонт спецтехніки, закупівлю запасних частин і поступове оновлення автопарку. Це збільшує загальне фінансове навантаження на систему санітарного очищення міста.

Також наголошується, що корекція розцінок необхідна для стабільного функціонування інфраструктури та забезпечення регулярного вивезення відходів без перебоїв.

Згідно з оприлюдненими даними, змішані побутові відходи можуть подорожчати з 246,11 грн до 382,69 грн за кубічний метр. Великогабаритне та будівельне сміття прогнозовано зросте з 277,84 грн до 612,32 грн, що більш ніж удвічі перевищує чинний рівень. Окремо переглядається ставка захоронення — з 41,90 грн до 47,50 грн.

Наразі триває процедура громадського обговорення, у межах якої мешканці, підприємства та громадські організації можуть надсилати свої зауваження у визначені строки з моменту публікації проєкту.

У підсумку, підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаєві залишається на етапі погодження і може бути змінене після завершення консультацій та ухвалення остаточного рішення.

Джерело: nikpravda

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