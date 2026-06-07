Подорожчання проїзду в Кіровоградській області розглядають як спробу зберегти стабільність маршрутної мережі та уникнути різкого стрибка витрат для пасажирів.

Подорожчання проїзду в Кіровоградській області зафіксували у Новоукраїнці, де виконавчий комітет погодив поетапне оновлення розцінок на автобусні перевезення, повідомляє Politeka.

Рішення сформували після консультацій із представниками транспортного сектору, депутатським корпусом та мешканцями громади. У підсумку обрали поступовий сценарій замість різкого підвищення одразу.

Перший етап запровадили 11 травня — тоді оплата за міський маршрут становила 30 гривень. Наступний крок заплановано на 1 червня: сума зросте до 35 гривень. Раніше пасажири сплачували 25 гривень.

Перевізники пояснюють зміни зростанням витрат на пальне, технічне обслуговування та комплектуючі для транспорту. Також вплинули дорожчі ремонтні роботи й утримання рухомого складу.

За їхніми розрахунками, економічно обґрунтований рівень міг сягати 40 гривень, однак місцева влада погодила компромісний варіант, щоб зменшити навантаження на населення.

У цьому контексті Подорожчання проїзду в Кіровоградській області розглядають як спробу зберегти стабільність маршрутної мережі та уникнути різкого стрибка витрат для пасажирів.

Під час громадських обговорень думки жителів розділилися: частина виступила проти збільшення платежів, інші підтримали поступовий механізм як більш передбачуваний.

Окремо підтверджено збереження пільгових умов для учасників бойових дій і родин загиблих військових, із компенсацією витрат із місцевого бюджету.

Подальша динаміка змін у сфері перевезень залежатиме від вартості енергоносіїв, пального та загальної економічної ситуації в регіоні.

Джерело: persha.kr

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