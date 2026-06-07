Графік відключення газу на тиждень з 8 по 14 червня в Миколаївській області стосується виключно періоду виконання робіт.

Графік відключення газу на тиждень з 8 по 14 червня в Миколаївській області буде введено 8 червня, передає Politeka.

У регіоні з 09:00 8 червня 2026 року заплановано тимчасове припинення розподілу природного ресурсу для низки споживачів через організаційні заходи на ГРС «Вознесенськ-1» і підготовку системи до опалювального періоду 2026–2027 років.

Роботи проводить Миколаївська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України». Відновлення подачі відбудеться після завершення технічних процедур, пов’язаних зі зменшенням втрат та перевіркою обладнання.

Інформацію про це надає Миколаївська філія "Газмережі".

Під обмеження підпадають адреси:

вул. Черемшинова (Савицької Світлани), вул. Потебні Олександра (Гайдара), вул. Поповича, вул. Паркова (Терешкової), вул. Юцевича Омеляна (Карбишева), вул. Миколаєва, вул. Миколайчука Івана (Курчатова), вул. Плодова (Стасова), вул. Благовісна (Будьоного).

Фахівці наголошують, що графік відключення газу на тиждень з 8 по 14 червня в Миколаївській області стосується виключно періоду виконання робіт і може бути скоригований залежно від темпів технічного обслуговування.

Мешканців просять заздалегідь перекрити прилади та дотримуватися стандартів безпеки під час відновлювальних процесів.

Підготовчі заходи проводять у межах планового технічного обслуговування газових мереж. Фахівці перевіряють стан обладнання та з’єднань на всіх етапах робіт. Окрему увагу приділяють виявленню можливих витоків і їх оперативному усуненню. Такі перевірки дозволяють підвищити стабільність системи в період пікового навантаження. Після завершення робіт газопостачання поступово повертають у штатний режим.

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