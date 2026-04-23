Підвищення тарифів на газ у Дніпропетровській області у 2026 році залишається предметом обговорень у межах державної енергетичної політики, повідомляє Politeka.

У квітні більшість побутових клієнтів «Нафтогазу» — близько 98% домогосподарств — продовжують оплачувати газ за фіксованим тарифом 7,96 грн за кубометр. Чинний пакет «Фіксований» діє до 30 квітня, при цьому офіційних рішень щодо його продовження наразі не оприлюднювали.

Водночас урядові сигнали свідчать, що у короткостроковій перспективі нинішній рівень можуть зберегти без змін. Проте на середню та довшу дистанцію можливий перегляд цін виглядає реалістичним через економічні чинники та рекомендації міжнародних партнерів.

Підвищення тарифів на газ у Дніпропетровській області розглядається як частина ширшого процесу корекції енергетичного ринку України, де ключовим питанням залишається співвідношення ринкової вартості та платоспроможності населення.

Профільні органи вже перейшли до етапу моделювання сценаріїв. Йдеться про розрахунки можливих варіантів майбутньої ціни з метою уникнення різкого зростання боргового навантаження серед споживачів. Аналітики застерігають, що стрімке підвищення може вплинути на рівень оплат і стабільність системи постачання.

У Кабінеті міністрів наголошують: підтримка доступної вартості енергоресурсів залишається соціально значущим пріоритетом. Водночас визнається, що після завершення дії тимчасових механізмів стримування утримувати поточні показники буде складніше.

Таким чином, остаточне рішення щодо майбутніх розцінок ще не ухвалене. Подальший розвиток ситуації залежатиме від економічних розрахунків та загальної стратегії енергетичного сектору країни.

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто з жителів має право на цю підтримку.

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше вже з 1 квітня.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: які розцінки встановлено для мешканців.