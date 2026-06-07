Прогноз на тиждень з 8 по 14 червня в Одесі свідчить про теплу погоду, помірний вітер та короткочасні опади, тож розповідаємо про це більше.

Прогноз на тиждень з 8 по 14 червня в Одесі вказує на поступове потепління та переважно суху погоду після кількох похмурих днів, повідомляє Politeka.

8 червня небо залишатиметься затягнутим упродовж усього дня. Температура повітря в денні години підніметься до +24 градусів, а вночі опуститься до +17.

Прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 червня в Одесі надали на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру.

9 червня вночі та вранці можливий дрібний дощ, який тимчасово припиниться, однак уже у другій половині дня опади знову повернуться та триватимуть до вечора.

Температура вдень становитиме близько +24 градусів. Вітер буде помірним, а атмосферний тиск поступово знижуватиметься.

10 червня впродовж дня очікується ясне небо, лише ввечері можлива поява хмар. Температура повітря підніметься до +25 градусів.

11 червня повітря вдень прогріється до +26 градусів, а за відчуттями температура може бути ще вищою. Вологість залишатиметься доволі високою.

Прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 червня в Одесі показує, що 12 червня небо залишатиметься ясним майже весь день. Температура повітря сягне +26 градусів.

13 червня в ранкові години небо ще залишатиметься хмарним, однак уже вдень хмари повністю зникнуть. Повітря прогріється до +27 градусів.

14 червня в місті очікується теплий та переважно сонячний день. Хмари можуть з’явитися лише у денні години, але ближче до вечора небо знову проясниться.

Температура вдень становитиме близько +26 градусів, а опадів синоптики не очікують, тож прогулянки на подвірʼї будуть комфортними.

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