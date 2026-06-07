Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області постачає Всесвітня продовольча програма ООН, повідомляє Politeka.

Міжнародна структура ВПП надає спеціально розроблений набір безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області, розрахований на 30 днів повноцінного харчування.

Такий продовольчий пакунок покриває 60 відсотків від місячної норми споживання калорій для дорослої людини.

Організатори ретельно підійшли до наповнення кожної коробки, тому до її складу включили борошно, гречану та пшоняну крупи.

Також люди отримують соняшникову олію, макаронні вироби, м’ясні та бобові консерви. Окрім цього, у наборі є вівсяні пластівці, цукор і сіль.

Наразі ВПП надає набори не лише на Миколаївщині, а й у Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.

Організація може надавати підтримку абсолютно всім людям у громаді або забезпечувати продовольством лише тих, хто відповідає певним критеріям вразливості.

Ці критерії узгоджуються з партнерами чи місцевими органами влади у кожному конкретному регіоні.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів ВПП ООН в Україні розподіляє через залучення локальних благодійних організацій.

Офіційним партнером програми на території регіону є благодійна організація АДРА.

Якщо у громадян виникають запитання щодо роздачі коробок, вони можуть звертатися на гарячу лінію цієї організації за номером телефону 0800 20 13 30.

Джерело: ВПП ООН

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