Графік відключення газу на тиждень з 8 по 14 червня в Волинській області зʼявився на сайті регіональної філії.

Графік відключення газу на тиждень з 8 по 14 червня в Волинській області заплановано через технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж, яке охопить 4171 споживача, передає Politeka.

Роботи виконуватимуть фахівці філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» у чотирьох районах області. Під час перевірок вони контролюватимуть герметичність з’єднань, випробовуватимуть систему на щільність і усуватимуть витоки у разі виявлення. Саме на цей період частині домогосподарств тимчасово обмежать подачу ресурсу, що й формує загальний

Графік відключення газу на тиждень з 8 по 14 червня в Волинській області зʼявився на сайті регіональної філії.

Адреси та дати робіт

Володимирський район:

с. Житані, Учгосп Технікуму, 1 — 11.06; 2 — 11.06

смт Іваничі, Незалежності, 24 — 09.06; 26/А — 10.06; 28 — 10.06; 30 — 11.06; 32 — 16.06; 34 — 17.06; 43/А — 23.06; 45 — 24.06

м. Нововолинськ, Героїв ЗСУ, 7 — 08.06; 8 — 09.06; 9 — 10.06

Григорія Сковороди, 30 — 11.06

смт Мар’янівка, Незалежності, 14 і 16 — 08.06

м. Володимир: Бориса Грінченка, 12 — 08.06; Лодомирська, 16 і 24 — 08.06; Олекси Довбуша, 5 і 7А — 09.06; Лаврентія Горка, 15 — 10.06; Лугова, 3 — 10.06; Набережна, 5 — 10.06; Козацька, 15А — 12.06; Незалежності, 33 — 12.06

Ковельський район:

с. Мар’янівка, Соборна, 17 — 12.06

м. Ковель, Івана Ющука, 3 — 09–10.06

Олени Пчілки, 29 — 11–12.06

смт Турійськ, Ковельська, 15 — 08.06

Луцький район:

м. Рожище, Олександра Олеся, 3 — 09.06; 4 — 11.06

м. Луцьк: Михайла Драгоманова, 25 — 08.06; 27 — 08.06; 27А — 08.06; 33 — 08.06; 35 — 08.06; 29 — 09.06; 5 — 09.06; 8 — 09.06; 18 — 09.06; 19 — 09.06

Михайла Коцюбинського, 12 — 10.06; 2 — 10.06; 5 — 10.06

Набережна, 10 і 2 — 11.06

с. Карпилівка, Франка, 15 — 10.06

смт Цумань: Незалежності, 114А і 139 — 08.06; Тараса Шевченка, 28 і 30 — 10.06

Камінь-Каширський район:

м. Камінь-Каширський, Магдебурзького права, 58 — 09–10.06

смт Ратне, Центральна, 30 — 09.06

Таким чином, мешканцям варто заздалегідь врахувати оновлений розклад, адже техобслуговування може вплинути на тимчасові побутові процеси в окремих будинках і квартирах.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про подорожчання проїзду: де встановлять нові тарифи.

Також Politeka повідомляла про безкоштовне житло для ВПО: де обіцяють прихистити.

Крім того, Politeka розповідала про підвищення тарифів на комунальні послуги.