У звʼязку з плановими роботами в електромережах у Дніпропетровській області 8 червня 2026 року будуть застосовувати локальні графіки відключення світла.

Енергетики попереджають про спеціальні графіки відключення світла в Дніпропетровській області на понеділок, 8 червня 2026 року, пише Politeka.

Зокрема 8 червня графіки відключення світла діятимуть на території Криворізького району в Дніпропетровської області. Там знеструмлення діятимуть із 10:00 до 17:00 у таких населених пунктах:

Кривий Ріг (будинки за адресами вул. Жовтонога, 51А, 139);

Широка Дача (Вишнева, 81);

Новоганнівка (Сковороди, 48, 50-52; Франка, 1, 3, 5-8, 10, 11, 13, 14, 16-18, 22, 26, 27, 37; Котляревського, 6; Лесі Українки, 58, 61, 64, 65, 67; Марка Вовчка, 81, 83, 89; Павла Гребінки, 11; Шевченка, 1-9, 11, 12, 14-17, 19, 21, 23, 24, 25, 25А, 27).

Також, як повідомляють на офіційній Телеграм-сторінці ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК", обмеження електропостачання в понеділок застосовуватимуть у місті Жовті Води:

з 7:30 до 18:00 – вул. Львівська, 49, 52-54, 56, 58, 62, 64-66, 68-77, 81-85, 87-92, 94, 96, 98, 100, 102, 102А; пров. Річковий, 24, 26, 28, 30, 31-56, 58-66, 68, 70, 72, 74, 76, 78;

з 7:30 до 19:00 – Музейна, 5А; Червоного Хреста, 1; Шахтарської слави, 29; Капітальний, 1.

У місті Павлоград, як повідомляє Politeka, знеструмлення відбудеться з 8 до 18 години по вул. Сергія Корольова, 8, 12.

Крім того, графіки відключення світла 8 червня також діятимуть у місті Дніпро. Там із 8:00 до 18:00 без електроенергії частково залишаться будинки по вулицях Будівельників, Енергетична, Академіка Янгеля, Василя Сліпака, Киргизька, Домотканська, провулок Новокримський, проспекти Богдана Хмельницького та Олександра Поля.

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