Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області починає діяти через проведення запланованих колійних ремонтних робіт, повідомляє Politeka.

Про важливі зміни в розкладі електричок офіційно проінформували на залізничному вокзалі міста Кам’янське.

Коригування торкнулися рейсів, які проходять через залізничну станцію Кам’янське-Пасажирське.

Пасажирам нагадують, що дізнатися додаткові подробиці та уточнити інформацію можна за телефоном довідкової служби залізничного вокзалу 093-104-70-41.

На залізниці зазначають, що новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області має тимчасовий характер і пов’язаний з технічною необхідністю оновлення інфраструктури.

Певні зміни заплановані за маршрутом приміського №7304, який сполучає станцію Кам’янське-Пасажирське та залізничні станції Дніпро і Ігрень.

Зз 08 по 12 червня цей склад повністю повертається до свого звичного регулярного сполучення Кам’янське-Пас. – Дніпро-Головний. Відправлення зазначеного приміського поїзда зі станції Кам’янське-Пас. відбуватиметься о 06:27.

На кінцеву станцію Дніпро-Головний пасажири прибуватимуть о 07:18 за новим графіком руху поїздів у Дніпропетровській області.

Основна частина коригувань у часі курсування приміських складів запланована на період з 04 по 14 червня 2026 року.

У цей проміжок часу приміський №7202 Кам’янське-Пас. – Дніпро-Головний вирушатиме зі станції Кам’янське-Пас. о 05:46 замість звичного часу 05:43.

Прибуття цього залізничного складу на кінцеву станцію Дніпро-Головний заплановане на 06:37.

№6008 П’ятихатки – Дніпро-Головний відправлятиметься зі станції П’ятихатки о 04:47. На проміжну станцію Кам’янське-Пас. склад прибуватиме о 06:46 і відправлятиметься далі о 06:48 замість колишнього часу 06:40.

На кінцеву станцію Дніпро-Головний пасажири прибуватимуть о 07:38 за літнім розкладом.

Джерело: Укрзалізниця

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