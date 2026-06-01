Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, що це було за таке перемир’я на Трійцю, про яке заявив Ушаков, і пояснив, чому насправді росія відклала обстріл, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«От каже Ушаков, що путін запропонував одноденне перемир'я на Трійцю, під час якого відмовився від наказу про масований ракетний удар. Пропозицію, за його словами, передали спецпосланцю Віткоффу і Трампу. Мовляв, перемир'я діє лише для ударів на велику дальність і не поширюється на фронт. Але, друзі, це брехня, це все фікція», – зазначає Олександр Мусієнко.

Як пояснює експерт, росії потрібно щонайменше10-14 днів для того, аби підготувати масований обстріл України, аби накопичити ракети і дрони, провести розвідку, виявити для своїх терористичних ударів усі «центри ухвалення рішень», як вони називають гаражні кооперативи, ринки і житлові будинки.

«Тобто протягом одного тижня, протягом 5-7 днів росія не може підготувати масштабний ракетно-дроновий удар, а це значить, що їхні спроможності не зростають. Якщо росія розраховує на максимальний залп, то такі масштабні обстріли ворог може здійснювати в середньому десь двічі на місяць. Наше завдання – мінімізувати ці спроможності, щоби ворог не міг більше, ніж один раз на місяць (ред. – проводити такі обстріли)», – пояснює Олександр Мусієнко.

А для цього, констатує він, треба продовжувати реалізовувати спецоперацію «Завод», тобто завдавати масштабних ударів по об'єктах ВПК на території рф, які задіяні у виробництві далекобійних дронів і ракет. Окрім того, додає експерт, треба підловлювати балістичні ракети у момент їхнього транспортування і атакувати, над цим, очевидно, ми будемо працювати особливо і Брянській, Курській, Білгородській і Воронезькій областях.

Як повідомляла Politeka, Томенко заявив, що насправді йде битва за Київ, не за Донбас, не за Крим.

Також Politeka писала про те, що Бортник розповів, чи буде реакція НАТО на атаку на Румунію: «Ці дрони можуть мати політичні наслідки».