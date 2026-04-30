Прогноз погоди в Києві на травень свідчить про помірний характер останнього місяця весни з нестійкими температурами та періодичними опадами, на тлі яких формуватимуться перші ознаки літнього сезону, повідомляє Politeka.

Останні дні у столиці характеризувалися змінними погодними умовами. Сонячні проміжки чергувалися з хмарністю, місцями фіксувалися короткочасні дощі. Температурні показники залишалися нестабільними, а вночі спостерігалося відчутне зниження температури та поривчастий вітер.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, травень 2026 року в Києві не обіцяє аномальної спеки. Середні значення по Україні зазвичай коливаються в межах +13…+17 °C, тоді як у гірських районах вони нижчі — близько +7…+12 °C.

Фахівці також нагадують про кліматичні крайнощі цього місяця. У різні роки фіксувалися як заморозки до –9,5 °C, так і максимальні значення, що сягали +39 °C. Для поточного періоду очікується дещо нижчий за норму температурний фон — приблизно +12…+15 °C.

Кількість опадів у травні прогнозується на рівні 35–76 мм, що відповідає середнім багаторічним показникам. У західних та гірських регіонах цей показник традиційно вищий і може досягати 88–138 мм.

Перехід до стабільно теплого періоду, коли середньодобова температура перевищує +15 °C, зазвичай відбувається у другій половині місяця.

Прогноз погоди в Києві на травень також вказує, що мешканцям столиці варто враховувати можливі температурні коливання та опади під час планування поїздок і активностей на відкритому повітрі.

