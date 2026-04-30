Прогноз погоды в Киеве на май свидетельствует об умеренном характере последнего месяца весны с неустойчивыми температурами и периодическими осадками, на фоне которых будут формироваться первые признаки летнего сезона, сообщает Politeka.

В последние дни в столице характеризовались переменными погодными условиями. Солнечные промежутки чередовались с облачностью, местами фиксировались кратковременные дожди. Температурные показатели оставались нестабильными, а ночью наблюдалось ощутимое понижение температуры и порывистый ветер.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, май 2026 года в Киеве не обещает аномальную жару. Средние значения по Украине обычно колеблются в пределах +13…+17 °C, тогда как в горных районах они ниже — около +7…+12 °C.

Специалисты также напоминают о климатических крайностях этого месяца. В разные годы фиксировались как заморозки до –9,5 °C, так и максимальные значения, достигающие +39 °C. Для текущего периода ожидается несколько ниже нормы температурный фон — примерно +12…+15 °C.

Количество осадков в мае прогнозируется на уровне 35-76 мм, что соответствует средним многолетним показателям. В западных и горных регионах этот показатель традиционно выше и может достигать 88–138 мм.

Переход к стабильно теплому периоду, когда среднесуточная температура превышает +15 °C, обычно происходит во второй половине месяца.

Прогноз погоды в Киеве на май также указывает, что жителям столицы следует учитывать возможные температурные колебания и осадки при планировании поездок и активностей на открытом воздухе.

