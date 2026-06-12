Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області розглядається як наслідок комплексного впливу енергетичних витрат.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області фіксується на тлі зростання витрат у харчовому секторі та нестабільності ключових ресурсів, що формують собівартість продовольства, попереджають експерти, передає Politeka.

Вартість м’ясної продукції, молочних виробів та інших базових товарів в Україні й надалі прямо залежатиме від динаміки цін на енергоносії та сировинні компоненти. Будь-які коливання на цих ринках швидко відображаються у роздрібній вартості.

За словами експерта Дениса Марчука в ефірі «Вечір.LIVE», виробничий процес у харчовій галузі тісно пов’язаний із витратами на газ, електроенергію та зернові культури. Саме ці складові формують значну частину кінцевої собівартості.

Фахівець підкреслює, що навіть незначне підвищення тарифів на енергоресурси або подорожчання кормової бази одразу впливає на кінцеві розцінки для споживачів. Найбільш чутливо на такі зміни реагують виробники м’яса та молочної продукції.

У цьому контексті подорожчання продуктів у Дніпропетровській області розглядається як наслідок комплексного впливу енергетичних витрат, сировинних коливань і загальної економічної ситуації в агропромисловому секторі.

Водночас у сегменті яєць спостерігається інша тенденція. У літній період пропозиція на ринку традиційно збільшується, оскільки приватні господарства активніше реалізують власну продукцію.

Зростання обсягів продажу з боку домогосподарств посилює конкуренцію між виробниками. У результаті великі компанії змушені коригувати свою цінову політику та адаптуватися до нових умов ринку.

Саме сезонний чинник наразі частково стримує загальне підвищення вартості окремих категорій товарів, роблячи їх більш доступними для покупців у короткостроковій перспективі.

Однак експерти наголошують, що така стабілізація є тимчасовою. Основний тиск на ринок зберігається через витрати на енергоресурси та сировину, які формують довгострокові тенденції.

Учасники ринку очікують, що подальша динаміка залежатиме від тарифної політики, доступності кормової бази та загальної стабільності аграрного виробництва в країні.

Джерело: expert.in.ua

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