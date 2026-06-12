Для отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Вінницькій області необхідно одночасно виконати низку обов’язкових умов.

У Вінницькій області частина пенсіонерів після оформлення основних пенсійних виплат може розраховувати на додаткову грошову допомогу, повідомляє Politeka.net.

У ПФУ наголошують, що така допомога не має масового характеру та призначається виключно як адресна виплата для визначених категорій громадян. Право на її отримання мають лише ті пенсіонери, які повністю відповідають встановленим законодавством вимогам та підпадають під дію чинних норм пенсійної системи.

Згідно з даними ПФУ, йдеться про одноразову грошову допомогу у розмірі десяти місячних пенсій для осіб, які тривалий час працювали у соціально важливих сферах. До таких сфер належать, зокрема, освіта, охорона здоров’я та система соціального захисту населення.

У відомстві уточнюють, що для отримання виплати у Вінницькому регіоні необхідно одночасно виконати низку обов’язкових умов.

Зокрема, на момент досягнення пенсійного віку громадянин має перебувати у трудових відносинах із державним або комунальним закладом, займати посаду, включену до затвердженого переліку, що дає право на пенсію за вислугу років, а також мати необхідний страховий стаж — не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

Окремо підкреслюється, що на момент звернення особа не повинна отримувати інші види пенсійного забезпечення. Лише за умови підтвердження всіх зазначених вимог одноразова грошова допомога у Вінницькій області призначається відповідно до пункту 7-1 Прикінцевих положень відповідного закону.

Паралельно у фонді повідомляють про оновлення основних економічних показників, які використовуються для розрахунку пенсійних виплат. Зокрема, середня заробітна плата в Україні зросла до 23 218 гривень. Саме цей показник є базовою розрахунковою величиною, яка безпосередньо впливає на розмір майбутніх пенсій.

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