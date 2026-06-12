Дефіцит овочів у Миколаївській області відображає ширший процес скорочення пропозиції та нерівномірного розподілу товару.

Дефіцит овочів у Миколаївській області свідчить про скорочення запасів минулорічної картоплі на тлі змін цінової динаміки та поступового зменшення складських залишків по країні, повідомляє Politeka.

Аналітики зазначають, що виробники нині реалізують залишки бульби у межах 5–11 грн за кілограм. Порівняно з минулим роком, коли діапазон становив 13–23 грн, це суттєве зниження. Основними чинниками називають надлишкову пропозицію на старті сезону та вплив посушливих періодів, які позначилися на якості врожаю.

Паралельно на внутрішній ринок надходить рання імпортна картопля. Її ціновий рівень сягає близько 90 грн за кілограм, формуючи верхню межу сегмента та посилюючи розрив між категоріями продукції.

Попит на завезений товар поки залишається помірним, однак у разі подальшого виснаження складських запасів можливе його поступове зростання.

Експерти вважають поточну ситуацію перехідною. Із скороченням залишків очікується підвищення закупівельних і роздрібних цін, особливо в міжсезонний період, коли роль імпорту традиційно зростає.

У цьому контексті дефіцит овочів у Миколаївській області. відображає ширший процес скорочення пропозиції та нерівномірного розподілу товару між регіональними ринками.

Додатковий вплив чинять логістичні витрати та різниця у постачанні, що формує цінові коливання залежно від області реалізації.

Подальша ситуація залежатиме від темпів продажу складських залишків і надходження нового врожаю, який поступово виходить на ринок.

У найближчі тижні ринок залишатиметься чутливим до змін пропозиції та погодних факторів.

Джерело: ТСН

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області: хто має право на отримання цих виплат.

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій в Миколаївській області: в квітні частину українців чекають більші виплати.