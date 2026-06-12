Подорожчання проїзду в Кіровоградській області розглядають як крок для стабілізації маршрутної мережі та зменшення різких цінових коливань для користувачів транспорту.

Подорожчання проїзду в Кіровоградській області зафіксували у Новоукраїнці, де виконком погодив поетапне оновлення тарифів на автобусні перевезення після консультацій із транспортною сферою та мешканцями, повідомляє Politeka.

Рішення сформували після серії обговорень за участі перевізників, депутатського корпусу та жителів громади. У підсумку обрали поступову модель коригування вартості замість одномоментного стрибка.

Перший етап стартував 11 травня — тоді поїздка містом коштувала 30 гривень. Наступний перегляд заплановано на 1 червня, коли ціна зросте до 35 гривень. До впровадження змін пасажири сплачували 25 гривень.

Перевізники пояснюють корекцію зростанням витрат на пальне, ремонтні роботи, закупівлю запчастин та загальне утримання транспорту. Додатковим чинником стало підвищення вартості обслуговування рухомого складу.

За розрахунками учасників ринку, економічно обґрунтований рівень міг би досягати 40 гривень, однак влада зупинилася на компромісі, щоб уникнути надмірного навантаження на пасажирів.

У цьому контексті Подорожчання проїзду в Кіровоградській області розглядають як крок для стабілізації маршрутної мережі та зменшення різких цінових коливань для користувачів транспорту.

Під час громадських консультацій думки розділилися: частина учасників виступила проти змін, інші підтримали поетапний формат як більш передбачуваний варіант.

Окремо підтверджено збереження пільг для учасників бойових дій та родин загиблих військових із компенсацією витрат із місцевого бюджету.

Подальші рішення щодо тарифної політики залежатимуть від вартості енергоносіїв, пально-мастильних матеріалів та загальної економічної ситуації в регіоні.

Джерело: persha.kr

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