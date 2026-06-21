Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області та загальні правила надання державних коштів для українців зазнали змін, повідомляє Politeka.

Як стало відомо із офіційних даних на порталі "Дія", грошова допомга для ВПО у Дніпропетровьскій області тепер орієнтована на тих людей, які перебувають у найбільш складних життєвих обставинах.

Для багатьох родин вагомим фактором стане розширення кола отримувачів, адже держава переглянула критерії призначення коштів.

Передусім це стосується неповнолітніх дітей та осіб, які визнані непрацездатними. Зокрема, діти внутрішньо переміщених осіб віднедавна мають право отримувати кошти незалежно від рівня офіційного доходу їхніх батьків.

Окрім цього, громадяни, яким раніше було відмовлено у підтримці через перевищення встановленого ліміту доходів, можуть знову подати заяву на розгляд.

Базові фінансові показники програми залишилися на попередньому рівні. Дорослі переселенці отримують щомісячно 2 000 гривень, а для дітей та осіб з інвалідністю сума становить 3 000 гривень.

Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області призначається за умови, що середньомісячний дохід на одного члена родини не перевищує 10 380 гривень.

Також враховується відсутність великих витрат на суму понад 100 тис. гривень, значних грошових заощаджень, нових транспортних засобів, субсидії на оренду житла та перебування на повному державному утриманні.

Найбільш важливою зміною для переселенців стало суттєве продовження загального терміну фінансової підтримки.

Якщо раніше кошти виплачували максимум упродовж 24 місяців, то тепер цей період офіційно збільшили до 30 місяців.