Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области и общие правила предоставления государственных средств для украинцев претерпели изменения, сообщает Politeka.

Как стало известно из официальных данных на портале "Дія", денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области теперь ориентирована на людей, которые находятся в наиболее сложных жизненных обстоятельствах.

Для многих семей весомым фактором станет расширение круга получателей, ведь государство пересмотрело критерии назначения средств.

Прежде всего, это касается несовершеннолетних детей и лиц, которые признаны нетрудоспособными. В частности, дети внутренне перемещенных лиц недавно имеют право получать средства независимо от уровня официального дохода их родителей.

Кроме того, граждане, которым ранее было отказано в поддержке из-за превышения установленного лимита доходов, могут снова подать заявление на рассмотрение.

Базовые показатели программы остались на прежнем уровне. Взрослые переселенцы получают ежемесячно 2000 гривен, а для детей и лиц с инвалидностью сумма составляет 3000 гривен.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области назначается при условии, что среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает 10 380 гривен.

Также учитывается отсутствие больших затрат на сумму свыше 100 тыс. гривен, значительных денежных сбережений, новых транспортных средств, субсидии на аренду жилья и пребывания на полном государственном содержании.

Наиболее важным изменением для переселенцев явилось существенное продление общего срока финансовой поддержки.

Если раньше средства выплачивали максимум в течение 24 месяцев, то теперь этот период был официально увеличен до 30 месяцев.