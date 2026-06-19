Для отримання грошової допомоги для ВПО в Дніпропетровській області заявник повинен відповідати кільком обов’язковим критеріям.

ВПО у Дніпропетровській області влітку 2026 року можуть отримати грошову допомогу від релігійної місії Римсько-Католицької Церкви «Карітас-Спес Україна», пише Politeka.net.

Програма підтримки продовжує діяти для громадян, які були змушені залишити небезпечні території через бойові дії та евакуювалися до Павлограда в Дніпропетровській області.

Як зазначають організатори, право на виплати мають переселенці, які прибули до міста протягом останніх 45 днів і потребують фінансової підтримки після вимушеного переїзду.

У межах гуманітарної програми кожному евакуйованому члену родини передбачена одноразова грошова допомога в розмірі 12 300 гривень. Водночас скористатися підтримкою можуть не всі переселенці. Однією з головних умов є відсутність аналогічних виплат від інших благодійних організацій або міжнародних фондів.

У «Карітас-Спес Павлоград» пояснюють, що звернутися по грошову допомогу можуть громадяни, які виїхали з територій, де була оголошена обов’язкова евакуація, або із зон активних чи можливих бойових дій не пізніше ніж 45 днів тому.

Для отримання виплати заявник повинен відповідати кільком обов’язковим критеріям. Зокрема, необхідно фактично проживати в Павлограді, мати чинну довідку внутрішньо переміщеної особи, видану не більше ніж 45 днів тому, а також підтвердити, що родина не отримувала аналогічної фінансової підтримки від інших благодійних структур.

Оформлення грошової допомоги здійснюється після подання необхідного пакета документів. Для реєстрації потрібно надати паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідку ВПО та банківські реквізити для перерахування коштів.

Крім того, заявникам необхідно підтвердити факт евакуації з небезпечної території. Для цього можуть використовуватися проїзні квитки, чеки з автозаправних станцій, довідки від старост громад або інші документи, які засвідчують виїзд із населеного пункту, де ведуться або можуть вестися бойові дії.

Джерело: Карітас-Спес Павлоград

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