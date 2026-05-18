Подорожчання проїзду в Дніпрі офіційно набуло чинності з 9 травня після затвердження нового тарифу міською владою спільно з перевізниками, повідомляє Politeka.

Вартість однієї поїздки в міському транспорті зросла з 20 до 23 гривень. Рішення ухвалили після консультацій, під час яких транспортні компанії повідомили про суттєве зростання витрат на обслуговування маршрутів.

Підвищені розцінки почали діяти в усіх автобусах міських напрямків. Для пасажирів це означає додаткові три гривні до кожної поїздки, незалежно від довжини маршруту.

Основним чинником перегляду тарифів стало подорожчання пального. За даними учасників ринку, у квітні 2026 року витрати на паливні ресурси зросли більш ніж наполовину, що суттєво вплинуло на економіку перевезень.

Додаткове навантаження створили витрати на запчастини, технічне обслуговування та утримання автопарку. У результаті підприємствам стало складніше забезпечувати стабільність рейсів без перегляду цінової політики.

Ситуацію ускладнює і кадровий фактор. Частина водіїв та працівників технічних служб залишила галузь, що вплинуло на графіки руху та загальну кількість доступних маршрутів.

Перевізники оцінюють реальну собівартість однієї поїздки у межах 28–32 гривень, що значно перевищує чинний тариф навіть після корекції. Раніше ціна тривалий час залишалася нижчою за економічно обґрунтований рівень.

У міській раді наголошують, що підвищення запровадили як компромісне рішення, аби уникнути різкого фінансового навантаження на мешканців і водночас підтримати роботу транспорту.

Фахівці зазначають, що Подорожчання проїзду в Дніпрі є частиною загальноукраїнської тенденції, де зростання витрат на пальне та обслуговування поступово впливає на тарифну політику у сфері перевезень.

