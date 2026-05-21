Енергетики пояснюють, що планові графіки відключення світла у Полтавській області на 22 травня.

Графіки відключення світла триватимуть у Полтавській області через заплановані роботи в електромережах на 22 травня, повідомляє Politeka.net.

У Полтавській області попередили про запровадження додаткових графіків відключення електроенергії на 22 травня. Як зазначається, тимчасові обмеження в електропостачанні пов’язані з проведенням планових робіт на енергетичній інфраструктурі регіону.

Енергетики пояснюють, що такі заходи є складовою системного технічного обслуговування мереж, яке спрямоване на підтримання стабільної роботи енергосистеми та зменшення ризиків можливих аварій у майбутньому.

В селі Слобідка з 08:00–17:00 години триватимуть додаткові графіки відключень електрики, які охоплять вулиці:

Володимира Денисенка: 1–56

Захисників України: 1–35

Миру: 1–18

Перемоги: 1–36

Садова: 2–37

З 08:00–17:00 години в смт. Нові Санжари буде відсутнє світло. Обмеження носять плановий характер та будуть діяти тільки на вулицях:

Антона Головатого: 2–59

Дорожний провулок: 1, 2, 3, 7, 9

Заворсклянський провулок: 2–16/17

Луговий провулок: 1–20

Озерний провулок: 1–18

Ромашковий провулок: 1–25

Носенка Івана: 38

З 08:00–17:00 години вимикатимуть електрику в селі Зачепилівка. Це станеться через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Обмеження діятимуть на вулицях:

8 Березня: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Берегова: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47

Бузкова: 1, 1А, 1В, 1Г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Відпільний: 4, 6

Відпільня: 10

Городній: 2, 5

Дачний: 2, 8

Дорожна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

Заводська: 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Козацька: 1–27, 29, 32, 34, 36, 38 (та ін. за списком)

Кругла: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13

Лісна: 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20

Миру: 13–126 (повний перелік будинків)

Огородній: 1

Озерний: 1, 3, 5, 7, 9

Піщана: 1/1, 1Б, 2, 4–12, 16, 18, 22

Польова: 1–16

Сосновий: 1, 3, 4

Шевченка: 1–42 (повний перелік)

Шкільна: 1–10, 13, 14, 16, 17, 17А, 18, 19, 21, 23, 25.

Джерело.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів в Полтавській області: яка проблема знову турбує українців.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Полтавській області: які суми можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання м’ясних продуктів у Полтавській області: як змінилися ціни.