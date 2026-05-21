Графіки відключення світла триватимуть у Полтавській області через заплановані роботи в електромережах на 22 травня, повідомляє Politeka.net.

У Полтавській області попередили про запровадження додаткових графіків відключення електроенергії на 22 травня. Як зазначається, тимчасові обмеження в електропостачанні пов’язані з проведенням планових робіт на енергетичній інфраструктурі регіону.

Енергетики пояснюють, що такі заходи є складовою системного технічного обслуговування мереж, яке спрямоване на підтримання стабільної роботи енергосистеми та зменшення ризиків можливих аварій у майбутньому.

В селі Слобідка з 08:00–17:00 години триватимуть додаткові графіки відключень електрики, які охоплять вулиці:

  • Володимира Денисенка: 1–56
  • Захисників України: 1–35
  • Миру: 1–18
  • Перемоги: 1–36
  • Садова: 2–37

З 08:00–17:00 години в смт. Нові Санжари буде відсутнє світло. Обмеження носять плановий характер та будуть діяти тільки на вулицях:

  • Антона Головатого: 2–59
  • Дорожний провулок: 1, 2, 3, 7, 9
  • Заворсклянський провулок: 2–16/17
  • Луговий провулок: 1–20
  • Озерний провулок: 1–18
  • Ромашковий провулок: 1–25
  • Носенка Івана: 38

З 08:00–17:00 години вимикатимуть електрику в селі Зачепилівка. Це станеться через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Обмеження діятимуть на вулицях:

  • 8 Березня: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
  • Берегова: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47
  • Бузкова: 1, 1А, 1В, 1Г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
  • Відпільний: 4, 6
  • Відпільня: 10
  • Городній: 2, 5
  • Дачний: 2, 8
  • Дорожна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
  • Заводська: 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17
  • Козацька: 1–27, 29, 32, 34, 36, 38 (та ін. за списком)
  • Кругла: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13
  • Лісна: 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20
  • Миру: 13–126 (повний перелік будинків)
  • Огородній: 1
  • Озерний: 1, 3, 5, 7, 9
  • Піщана: 1/1, 1Б, 2, 4–12, 16, 18, 22
  • Польова: 1–16
  • Сосновий: 1, 3, 4
  • Шевченка: 1–42 (повний перелік)
  • Шкільна: 1–10, 13, 14, 16, 17, 17А, 18, 19, 21, 23, 25.

