Графіки відключення світла триватимуть у Полтавській області через заплановані роботи в електромережах на 22 травня, повідомляє Politeka.net.
У Полтавській області попередили про запровадження додаткових графіків відключення електроенергії на 22 травня. Як зазначається, тимчасові обмеження в електропостачанні пов’язані з проведенням планових робіт на енергетичній інфраструктурі регіону.
Енергетики пояснюють, що такі заходи є складовою системного технічного обслуговування мереж, яке спрямоване на підтримання стабільної роботи енергосистеми та зменшення ризиків можливих аварій у майбутньому.
В селі Слобідка з 08:00–17:00 години триватимуть додаткові графіки відключень електрики, які охоплять вулиці:
- Володимира Денисенка: 1–56
- Захисників України: 1–35
- Миру: 1–18
- Перемоги: 1–36
- Садова: 2–37
З 08:00–17:00 години в смт. Нові Санжари буде відсутнє світло. Обмеження носять плановий характер та будуть діяти тільки на вулицях:
- Антона Головатого: 2–59
- Дорожний провулок: 1, 2, 3, 7, 9
- Заворсклянський провулок: 2–16/17
- Луговий провулок: 1–20
- Озерний провулок: 1–18
- Ромашковий провулок: 1–25
- Носенка Івана: 38
З 08:00–17:00 години вимикатимуть електрику в селі Зачепилівка. Це станеться через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Обмеження діятимуть на вулицях:
- 8 Березня: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
- Берегова: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47
- Бузкова: 1, 1А, 1В, 1Г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- Відпільний: 4, 6
- Відпільня: 10
- Городній: 2, 5
- Дачний: 2, 8
- Дорожна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
- Заводська: 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17
- Козацька: 1–27, 29, 32, 34, 36, 38 (та ін. за списком)
- Кругла: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13
- Лісна: 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20
- Миру: 13–126 (повний перелік будинків)
- Огородній: 1
- Озерний: 1, 3, 5, 7, 9
- Піщана: 1/1, 1Б, 2, 4–12, 16, 18, 22
- Польова: 1–16
- Сосновий: 1, 3, 4
- Шевченка: 1–42 (повний перелік)
- Шкільна: 1–10, 13, 14, 16, 17, 17А, 18, 19, 21, 23, 25.
