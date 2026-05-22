Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може проявитися через скорочення внутрішньої пропозиції фруктів.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може посилитися на тлі суттєвих втрат врожаю абрикосів і персиків в Україні, які цього сезону прогнозуються на рівні 30–60% залежно від культури, повідомляє Politeka.

За оцінками аналітика асоціації «Ягідництво України» Дениса Миронова, головною причиною зниження обсягів стали лютнево-квітневі похолодання. Вони пошкодили значну частину квіткових бруньок, що напряму вплинуло на формування майбутнього врожаю, особливо в центральних і південних регіонах.

Фахівець зазначає, що кісточкові культури є найбільш чутливими до весняних температурних коливань. Абрикос вважається найвразливішим: навіть незначні заморозки під час цвітіння можуть істотно зменшити кількість зав’язі. Додатковим фактором ризику стає зниження активності бджіл у холодний період, що ускладнює запилення.

У такій ситуації Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може проявитися через скорочення внутрішньої пропозиції фруктів, адже український ринок частково залежить від власного виробництва кісточкових культур.

Експерт підкреслює, що навіть за умови імпорту повністю компенсувати можливий провал врожаю буде складно. Основними постачальниками зазвичай виступають Туреччина, Греція, Іспанія та Молдова, однак їхніх обсягів може виявитися недостатньо у разі масштабних втрат.

За прогнозами, цінова динаміка залежатиме від рівня дефіциту: у більш м’якому сценарії подорожчання може скласти 20–30%, тоді як у разі значного недобору врожаю — до 50–80%.

Аналітики також наголошують, що тривалість заморозків має вирішальне значення. Короткочасне зниження температури іноді дозволяє частково зберегти зав’язь, тоді як затяжні холоди фактично знищують цвіт і роблять втрати незворотними.

Джерело: agronews

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба у Дніпропетровській області: низка проблем вдарила по врожаю, які труднощі виникли

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше.