Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області найбільше відчутне в сегменті м’ясних та молочних товарів, які формують основу щоденного раціону домогосподарств.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області фіксується в ключових категоріях харчів, де найбільше зростання демонструють м’ясні вироби та молочна продукція, повідомляє Politeka.

Дані за червень 2026 року показують різноспрямовану динаміку цін, однак загальний тренд залишається висхідним.

У сегменті бакалії макарони пір’я тримають відносно стабільний рівень із незначними коливаннями. Середня вартість становить 34,70 грн за кілограм, тоді як у травні показник був нижчим — 33,96 грн. У торгових мережах Metro та Novus ціна коливається в межах 34,50–34,89 грн, що свідчить про мінімальну різницю між постачальниками.

Схожа ситуація спостерігається і в категорії манки «Хуторок». Поточна середня вартість — 40,25 грн за 800 грамів, тоді як місяцем раніше вона становила 39,42 грн. У розрізі магазинів різниця між Novus та Megamarket сягає кількох гривень, що вказує на нестабільність закупівельних цін.

У м’ясному сегменті зафіксоване більш помітне зростання. Буженина «Ятрань» коштує в середньому 786,93 грн за кілограм проти 745,58 грн у травні. Найдорожча пропозиція в Metro перевищує 847 грн, тоді як мінімальна у Megamarket опускається нижче 700 грн, формуючи широкий ціновий діапазон.

Молочна продукція також демонструє підвищення вартості. Сир твердий «Звени Гора» 45% зараз коштує 602,15 грн за кілограм, тоді як у попередньому місяці середній рівень становив 540,32 грн. У Metro зафіксовано нижчу межу ринку, тоді як Megamarket пропонує дорожчі позиції.

Найбільш різке зростання зафіксоване у ковбасках «Алан мисливські». Середня ціна піднялася до 845,48 грн за кілограм, що суттєво вище за травневий показник 753,78 грн. Різниця між торговими мережами перевищує 180 грн, що відображає різні підходи до формування роздрібної вартості.

Окремо виділяються сардельки «Ятрань» молочні, де середня ціна становить 178,19 грн за кілограм проти 146,62 грн у травні. У цьому сегменті зростання відбулося поступово протягом місяця, із помітними коливаннями в другій половині періоду.

Загалом ринкова картина вказує на нерівномірну інфляційну динаміку, де окремі групи товарів дорожчають швидше за інші, формуючи додатковий тиск на споживчий бюджет у регіоні.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області найбільше відчутне в сегменті м’ясних та молочних товарів, які формують основу щоденного раціону домогосподарств.

Джерело: Мінфін

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