Подорожчання проїзду в Кропивницькому розглядається в межах економічного обґрунтування витрат підприємств.

Подорожчання проїзду в Кропивницькому винесуть на громадське обговорення, де мешканцям представлять варіанти зміни тарифів у міському транспорті, передає видання Politeka.

Про це повідомили в міській раді.

Йдеться про перегляд вартості поїздок у тролейбусах і автобусах комунального підприємства «Електротранс». Обговорення заплановане на 2 липня та проходитиме за участі представників влади, які пояснять причини коригування цін, можливі наслідки рішення й зберуть пропозиції містян.

Подати зауваження можна до 1 липня через управління транспорту та зв’язку або електронною поштою transport@krmr.gov.ua. Такий формат дозволяє врахувати позиції жителів ще до ухвалення остаточного рішення.

Зустріч стартує о 14:00 у міській раді за адресою вул. Велика Перспективна, 41. Реєстрація учасників триватиме з 13:00 до 13:50. Підсумки обговорення планують оприлюднити до 9 липня.

За попередніми даними, перевізники подали розрахунки, які передбачають підвищення тарифу до рівня 24–24,5 грн за одну поїздку. Остаточне рішення ухвалюватимуть після завершення консультаційної процедури.

Міська влада наголошує, що подорожчання проїзду в Кропивницькому розглядається в межах економічного обґрунтування витрат підприємств і має пройти етап громадського погодження.

Крім того, в Кропивницькому повідомляли про нову систему оплати за проїзд.

До кінця липня систему планують розширити на весь міський рухомий склад — як тролейбуси, так і автобусні маршрути. Технічне впровадження забезпечує компанія з групи EasyPay, яка встановлює обладнання, запускає цифрову платформу та підключає моніторинг руху.

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