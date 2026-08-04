Українцям розповіли, якими будуть графіки відключення світла у Черкаській області на 5 та 6 серпня.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 5 та 6 серпня запроваджують через проведення планових ремонтних робіт на електромережах, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 5 та 6 серпня вводять через виконання комплексу заходів із технічного обслуговування обладнання. Такі роботи необхідні для підвищення надійності електропостачання, зменшення ризику аварій і забезпечення стабільної роботи електромереж у майбутньому.

За даними «Черкасиобленерго», 5 серпня 2026 року планові відключення електроенергії триватимуть у селі Хмільна. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на електромережах електропостачання буде тимчасово припинене з 08:00 до 17:00. Під обмеження потраплять окремі будинки, розташовані на вулицях:

Запотічна — 29, 31, 33, 17, 25А, 53, 57, 1, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 55, 5, 3

Шкільна — 1, 2, 4, 6, 22, 28, 30, 44, 48, 41, 42, 43, 50, 38, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 34, 36, 37, 40, 46, 10

Нижня — 15, 2, 31, 23, 50, 53, 57, 61, 1, 17, 19, 28, 29, 3, 33, 33/1, 37, 39, 42, 52, 8, 9, 11, 21, 27, 35, 5, 7

Підгірна — 11, 3

Грабова — 5А, 4/а

Підварок — 1, 10, 12, 14, 16/а, 18, 2, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 8, 1-А, 15, 16, 22, 26

Миру — 52, 54, 56, 16, 2, 28, 4, 48, 50, 53, 53а

Перемоги — 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 8, 9

Л. Українки — 5

пров. Клубний — 4, 6, 8

Крім того, графіки відключення світла у Черкаській області на 5 серпня поширюватимуться і на село Пекарі. Тут ремонтні бригади працюватимуть з 08:00 до 17:00, через що без електроенергії тимчасово залишиться адреси:

Набережна — 1а, 2, 11, 1, 4, 4а, 5, 5/а, 6, 12

Шкільна — 11, 5, 8, 1, 12, 4, 7, 9

Т. Шевченка — 22, 25, 39, 39а, 45, 48, 8, 1, 1а, 1б, 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 3, 31, 33, 35, 35а, 37, 4, 41, 5, 5/а, 6, 63, 7, 9, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 99, 95, 97, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 176

Чабанівська — 28

Жуківська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36

Молодіжна — 5, 9, 8/а

Гайдаївська — 9

пров. Т. Шевченка — 12, 14

пров. Гайдаївський — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

06.08.2026, один із етапів планових робіт відбудеться в селі Нове Місто. Відключення електроенергії триватиме з 08:00 до 20:00 (12 годин поспіль). На час проведення ремонту без світла тимчасово залишаться мешканці окремих будинків за такими адресами:

Горіхова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30/а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Полтавська — 1, 2а, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20

Соборна — 10, 12, 16, 16/а, 18, 2, 20, 22, 22/а, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 42/а, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66/а, 68, 6, 8, 3Г

Ю. Полонського — 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30

Абрикосова — 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42/а, 43, 44, 45, 47, 49

М. Кривоноса — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/а, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32

Амосова — 1, 2, 3

Черешнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

В. Швеця — 52б

пров. Річковий — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 11, 13

пров. Барвінковий — 2, 4, 6, 8, 10, 12

Того ж дня, 6 серпня, планові ремонтні роботи також проводитимуться у селі Халаїдове. Через це з 08:00 до 20:00 електропостачання буде тимчасово припинене для частини споживачів. Обмеження торкнуться будинків, розташованих на таких вулицях:

Шкільна — 1, 2, 3, 5, 8

В. Мороза — 1, 1/а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 35/а, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Т. Шевченка — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24

Незалежності — 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 37а, 40, 41, 5/а, 5/б

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/а, 7, 8, 9, 10

Центральна — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26/а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 39/а, 40

Коцюбинського — 2, 3, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Л. Українки — 1, 3, 4, 5, 6/а, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34

І. Франка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 19/а, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45

Довга — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 53/а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 72/а, 74, 75, 76, 77

Садова — 1, 2, 3, 4, 4/а, 5, 5а, 6, 7, 7/а, 7/б, 8, 8/а, 9, 9/а, 10, 10/а, 11, 11/а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36

Польова — 3, 4

Травнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/а, 16, 17, 18.

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