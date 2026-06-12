Грошова допомога в Запоріжжі та інших регіонах України доступна не лише для пенсіонерів, а для інших вразливих категорій населення, пише Politeka.net.
Камін затвердив постанову №602, якою визначено розміри одноразової грошової допомоги в Запоріжжі до Дня Незалежності у 2026 році. Виплати передбачені для низки соціально вразливих категорій громадян, зокрема й для пенсіонерів з інвалідністю.
У ПФУ зазначають, що фінансова підтримка традиційно охоплює ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, колишніх в’язнів нацистських концтаборів, а також родини загиблих захисників і захисниць України.
Розміри разової грошової допомоги до Дня Незалежності 2026 року
Найвищу виплату — 3 100 гривень — передбачено для осіб, які мають особливі заслуги перед державою.
Окремі категорії осіб з інвалідністю внаслідок війни та колишніх неповнолітніх в’язнів концтаборів і гетто отримають:
- I група — 3 100 грн
- II група — 2 900 грн
- III група — 2 700 грн
По 1 000 гривень нарахують учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, а також колишнім неповнолітнім в’язням концтаборів, включно з тими, хто народився в місцях примусового утримання.
Розмір 650 гривень передбачений для членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та захисників України, а також для подружжя померлих учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не уклали нового шлюбу.
Ще 450 гривень отримають учасники війни, колишні в’язні концтаборів, примусово вивезені на роботи особи, а також діти партизанів і підпільників.
Порядок виплат в Запоріжжі
Механізм нарахування коштів визначено постановою Кабміну №1396 від 27 грудня 2023 року.
У більшості випадків виплати проводяться автоматично — через Пенсійний фонд України або відповідні військові органи, без необхідності подання додаткових заяв. Водночас громадяни, які не є пенсіонерами та не перебувають на військовій службі, повинні самостійно звернутися до ПФУ для оформлення допомоги.
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