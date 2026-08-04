Графіки відключення світла у Запоріжжі на 5 та 6 серпня вводять за сотнями адрес.

Українцям розповіли, якими будуть планові графіки відключення світла у Запоріжжі на 5 та 6 серпня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 5 та 6 серпня вводять через плановий ремонт електрообладнання. Енергетики продовжують виконувати модернізацію та технічне обслуговування електрообладнання. Планові роботи покликані підвищити надійність електропостачання, оновити окремі елементи мережі та мінімізувати ризик аварійних відключень у майбутньому.

За інформацією «Запоріжжяобленерго», 5 серпня один із етапів планових робіт триватиме з 09:00 до 17:00. На цей час електропостачання тимчасово призупинять для окремих будинків за такими адресами:

Автоклубна (Виборзька): 16, 17, 19, 20, 21, 25, 29, 29А, 31, 33, 56

Аеродромна: 27-33, 30-36

Анатолія Солов`яненка (Адмірала Ушакова): 208-262

Білігорська: 4-16

Білогірська: 3-15

Володимира Мономаха (Олександра Невського): 199-221

Вуглегірська: 22-52, 25-49

Гостинна: 10, 6, 8

Запорізька: 6 (п.1-4), 6 (п.5-7), 6

Леоніда Каденюка (Чкалова): 69-73

Лівобережна (Єнісейська): 1, 2, 3, 4, 6А

Літакова: 28-50, 29а, 33-39

Марини Дацило (Павленка): 8

Мирна: 1-15

Новоселівська: 7, 9, 13, 4-16, 5-15

Перспективна: 10, 39, 41

Польова: 35-43, 44-68, 47-65

Поштова: 109, 115, 117, 133, 133б

Приходська (Комунарівська): 43

Промислова: 27-39, 28-38

Реконструктивна: 28а

Святого Миколая (Артема): 103, 105, 82-94, 91-101, 96, 98

Слобідська (Пролетарська): 29, 31-41, 42, 44, 46, 43

Снайперська: 36, 36а, 39, 40, 42, 41-61, 46-50, 48

Тепла: 30-46

Фізкультурна: 27-37, 28-38

Фільтрова: 29-41, 44-58

Фінансова: 116, 126-174, 145-213

Фортечна: 30-38, 40б, 40, 42 (40а, 40в, 40г? ), 45, 45 (п.1-5), 45 (п.6-8)

Червоної калини (Красноградська): 25-51, 26-52

Шкільна: 25, 25 (п.1-5), 25 (п.6-8), 25 (п.9-12), 30, 32, 34, 36

Ясельна: 15а, 15-21, 25-31, 20-44, 23

пров. Туристський: 5.

6 серпня ремонтні бригади продовжать виконання запланованих робіт. Черговий етап відключень також триватиме з 09:00 до 17:00, а тимчасові обмеження електропостачання торкнуться мешканців низки будинків за визначеними адресами:

Авіаційна — 1, 3, 5–17, 19, 20, 21–33, 22–28, 30–40

Героїв 110-ї бригади (Докучаєва) — 1–11, 2–14

Героїв 55 Бригади (Уральська) — 33–37, 39, 41, 43, 45, 45а, 76/2, 78–82

Грушева — 1, 2, 3, 4, 2006

Запорізька — 6 (п.1–4), 6 (п.5–7), 6

Зеленодольська — 1, 3–7, 9, 2–14

Кармелюка — 18а, 18–30, 19–31, 33а

Кишинівська — 1–17, 19, 2, 2–16, 18, 21, 22–30, 23–33, 32, 35

Коса — 4, 4с

Кропивницького — 1, 2–14, 7, 9, 11–15, 14–22, 19–23, 24, 25, 26, 27–31, 28–36

Культурна — 98–116, 101А, 115–121, 118–122, 121а, 123, 124, 125–137, 126, 128–132, 136–140, 137а, 139–151, 153, 155–159, 161, 163, 165

Леоніда Каденюка (Чкалова) — 75, 79, 80–90, 81, 83–87, 89, 91, 92, 92а, 94–102, 104–126, 113–131, 119, 128, 130–138

Максима Прокуратова (Хасанська) — 23–29, 24–30, 31–35, 32–36

Олександра Говорухи (Радгоспна) — 2, 3, 4–8, 5, 7, 8а, 8в, 9–15, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 16, 17, 23–31, 31а, 33, 35, 37, 37а, 39

Офіцерська — 15в, 31, 33–37

Парашутна — 16–22, 19–25, 22–30, 27–45, 32–38, 40а, 42–50

Планерна — 15–21, 16–22, 24–34, 25–29

Садова — 121, 123, 158–168

Святоволодимирівська (Калініна) — 118–126, 119, 121–125, 128–142, 129, 131, 133–145

Снайперська — 52–60, 62–66, 63–71, 73–79

Стаціонарна (Таманська) — 19, 27–31

Степова — 83, 85–93, 95–109, 109а, 111–119, 118, 120–128, 121, 123–131, 130, 132–138, 133–147, 142–146, 148–172, 149а, 149б, 151, 174, 176–184, 188

Української діаспори (Броненосця "Потьомкін") — 4, 5, 8–16, 9–21, 20(3ф)

Чарівна — 4–14, 11, 13–23, 16, 33

Чорних Запорожців (Ростовська) — 1–9, 2–24, 13–21, 23, 25, 26, 27–33, 28–34

Шкільна — 30, 32, 34, 36

Якимівська (Сєрова) — 1, 2, 3, 4, 5–15, 6, 10–16, 16а

Ясельна — 3, 4–14, 5, 7, 9–13, 18

Моторобудівників, пр. — 25–33, 31, 33, 35–45

Мінометний, пров. — 2–8, 3–7, 10а, 16.

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