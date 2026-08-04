Подорожчання продуктів у Черкаській області продовжує впливати на вартість популярних товарів, пише видання Politeka.net.

За останніми даними моніторингу, найбільше за місяць додали в ціні живий короп, буженина та маргарин, що вже позначається на витратах покупців.

Найвідчутніше зростання зафіксували у категорії рибної продукції. Середня вартість живого коропа досягла 299,50 гривні за кілограм, хоча на початку липня показник становив 265 гривень. Таким чином, різниця за місяць склала 34,50 гривні.

Помітне коригування відбулося й на ринку м'ясної гастрономії. Буженина торгової марки «Ятрань» у середньому коштує 778,28 гривні за кілограм. Залежно від мережі, цінник коливається від 699 до 880,20 гривні, а порівняно з початком липня середній показник зріс на 13,81 гривні.

Не залишилася без змін і молочна група. Маргарин «Щедро Вершковий особливий» 72,5% зараз продають у середньому по 45,36 гривні за упаковку 250 грамів. У різних магазинах товар можна придбати за ціною від 42,60 до 50,50 гривні, тоді як місяць тому середній рівень був нижчим на 4 гривні.

Також варто зауважити, що подорожчання продуктів у Черкаській області демонструє нерівномірну динаміку залежно від категорії товарів. Найбільший приріст зафіксували у сегменті свіжої риби, тоді як молочна продукція та м'ясні вироби дорожчають більш поступово.

Експерти радять споживачам порівнювати пропозиції різних торговельних мереж, адже різниця у вартості окремих позицій може сягати кількох десятків гривень, що дозволяє помітно скоротити щоденні витрати.

Джерело: Мінфін

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