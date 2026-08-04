Дефіцит продуктів в Одеській області поки не пов'язують із можливим скороченням збору.

Дефіцит продуктів в Одеській області наразі не прогнозується, однак аномально високі температури можуть негативно позначитися на майбутньому врожаї соняшнику, пише Politeka.net.

Аграрії уважно стежать за погодою, адже найближчий період стане визначальним для формування насіння.

За інформацією галузевих експертів, культура зараз перебуває на етапі цвітіння та наливу. Саме у цей час нестача вологи й тривала спека здатні завдати найбільшої шкоди посівам. За несприятливого розвитку подій втрати можуть досягти 15%.

Поточні оцінки передбачають виробництво соняшнику на рівні 12,9–13,6 мільйона тонн. Водночас фахівці не виключають перегляду прогнозів, якщо суха й спекотна погода збережеться без достатньої кількості опадів.

Експерти зазначають, що дефіцит продуктів в Одеській області поки не пов'язують із можливим скороченням збору, однак менший урожай олійної культури здатний вплинути на ситуацію на продовольчому ринку в перспективі.

Окрім аграрного сектору, наслідки можуть відчути й пасічники. Соняшник залишається однією з головних медоносних культур наприкінці літа, тому слабке цвітіння здатне зменшити обсяги виробництва меду.

Фахівці наголошують, що вирішальними стануть погодні умови найближчих тижнів, адже вони визначать остаточний потенціал цьогорічного врожаю.

Аграрії продовжують уважно стежити за прогнозами синоптиків, оскільки навіть короткочасні дощі здатні покращити стан посівів. Остаточні висновки щодо обсягів збирання врожаю можна буде зробити після завершення ключових етапів дозрівання культури.

Джерело: agroreview

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