Нова система оплати за проїзд у Рівному офіційно почне діяти з 1 серпня 2026 року, пише Politeka.net.

У міському транспорті запровадять електронний квиток E-Pass, однак можливість розраховуватися готівкою для пасажирів залишиться.

Інформацію про це надає Рівненська міська рада.

Головною зміною стане обов'язкова валідація після посадки. Підтвердити поїздку потрібно кожному користувачу незалежно від способу розрахунку.

Оплатити маршрут можна банківською карткою, смартфоном із підтримкою NFC або транспортною карткою. Для школярів, студентів і громадян із пільгами продовжать діяти спеціальні носії з відповідними умовами користування.

Крім цього, нова система оплати за проїзд у Рівному передбачає використання цифрової транспортної картки. Вона працюватиме через застосунок EasyPay, де можна поповнювати рахунок, переглядати історію операцій, перевіряти залишок коштів і оплачувати поїздки без пластикової картки.

Для тих, хто користується готівкою, залишили окремий спосіб придбання квитка. Разові QR-коди продаватимуть через термінали EasyPay, після чого їх необхідно відсканувати валідатором у салоні та зберегти чек до завершення маршруту.

У міській владі наголошують, що успішна валідація є обов'язковою для всіх, зокрема й для власників пільгових карток. Саме вона підтверджуватиме факт оплати під час перевірки.

Контроль здійснюватимуть спеціальні інспектори. Якщо підтвердження не виконане, поїздку вважатимуть неоплаченою, навіть якщо кошти вже списані або пасажир має право на безкоштовний проїзд.

Жителів міста закликають одразу після посадки прикладати картку чи смартфон до валідатора або сканувати QR-код. Це допоможе уникнути непорозумінь під час перевірок і зробить користування громадським транспортом простішим.

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