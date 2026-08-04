Графіки відключення світла у Вінницькій області на 5 серпня триватимуть багато годин поспіль.

Жителів Вінницької області попередили про графіки відключення світла на 5 серпня, які запроваджують у зв'язку з проведенням планових робіт, повідомляє Politeka.net.

Фахівці енергокомпанії виконуватимуть комплекс технічних заходів, зокрема перевірку стану обладнання, заміну зношених елементів мережі та обслуговування електроустаткування. Такі роботи необхідні для підвищення надійності електропостачання, зменшення ризику аварійних ситуацій і забезпечення стабільної роботи мереж у майбутньому.

За даними АТ «Вінницяобленерго», 5 серпня планові роботи проходитимуть у селі Токарівка. З 09:00 до 17:00 електропостачання тимчасово призупинять для окремих будинків за такими адресами:

Ватутіна — 1

Загородня — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 41, 42, 43

Келецька — 37

Колгоспна — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 45, 500

Космічна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 60

Набережна / Надрічна — 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32

Першотравнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 90, 93, 94

Центральна — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 8А, 9, 10, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 37А, 38, 39, 41, 42, 46А, 47, 47А, 502

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44

Вимикатимуть електрику в селі Мельники. Знеструмлення будуть діяти з 09:00 до 17:00 години лише за наступними адресами:

Ватутіна — 1, 1Б, 3, 8, 10, 50, 54

Вербова — 9

Також 5 серпня, у період з 09:00 до 17:00, ремонтні бригади працюватимуть у селі Стодульці. На час виконання технічних робіт електропостачання буде тимчасово відсутнє на вулицях:

Гагаріна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 93, 95, 97, 99, 100, 102, 104, 105

Залізнична — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 306

Зелена — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 56, 64, 78

Перемоги — 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18

Центральна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 46, 48, 50, 55, 56, 57, 58, 60, 122, 130

Шевченка — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 232, 501

пров. Північний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області: вартість помітно змінилася.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області: де можна знайти дійсно хороший варіант.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО у Вінницькій області: хто має можливість отримати 1000 гривень.