Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області у цьому випадку пов’язують із необхідністю забезпечити фінансову стабільність перевезень.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області зафіксували у Кам’янському після оновлення тарифів на міський електротранспорт, що почали діяти з 1 червня, повідомляє Politeka.

Рішення про перегляд вартості ухвалив виконавчий комітет міської ради 27 травня. Зміни стосуються комунального підприємства «Транспорт», яке забезпечує роботу трамвайних маршрутів №1, №2, №3 та №4. Перегляд став черговим етапом корекції цінової політики у сфері перевезень.

До оновлення разова поїздка коштувала 8 гривень і залишалася незмінною з весни 2025 року. Абонемент на місяць тоді становив 288 гривень, що дозволяло пасажирам користуватися трамваями на постійній основі за фіксованим тарифом.

У міській адміністрації пояснюють зміни зростанням витрат на утримання транспортної інфраструктури. Зокрема, електроенергія подорожчала з 9,68 до 13 гривень за кіловат-годину, а паливно-мастильні матеріали — з 52,8 до 86,9 гривні за літр. Додатковим фактором стало підвищення мінімальної заробітної плати з 8 000 до 8 647 гривень, а також витрати на ремонт і відновлення рухомого складу.

Окремо зазначається вплив нестабільного енергопостачання, яке потребує додаткових резервів для безперебійної роботи електротранспорту та підтримки графіків руху.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області у цьому випадку пов’язують із необхідністю забезпечити фінансову стабільність перевезень і покриття зростаючих експлуатаційних витрат.

Після змін тарифів разовий квиток у Кам’янському встановлено на рівні 10 гривень. Така ж вартість діє для перевезення багажу. Місячний абонемент подорожчав до 360 гривень, що дозволяє користувачам планувати витрати на транспорт більш передбачувано.

У міській раді наголошують, що подальша динаміка тарифів залежатиме від вартості енергоресурсів, рівня зарплат та загальних економічних показників підприємства.

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