Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області фіксується на тлі змін у картопляному сегменті, де одночасно присутні залишки торішнього врожаю та імпортні партії з вищою вартістю, що формує неоднорідну ринкову ситуацію, передає Politeka.

На внутрішньому ринку бульба зі сховищ нині реалізується в межах 5–11 гривень за кілограм. Для порівняння, у попередньому сезоні показники були вищими — 13–23 гривні. Таку різницю пояснюють обсягами збору та особливостями сезонного формування пропозиції.

Окремий вплив мали погодні умови під час вирощування. Частина врожаю втратила товарні характеристики, що призвело до нерівномірного розподілу між запасами та реальним попитом з боку покупців.

У роздрібних мережах поступово збільшується частка імпортної продукції. Її вартість інколи сягає близько 90 гривень за кілограм, через що вона залишається малодоступною для широкого кола споживачів.

Аналітики вказують, що нинішній етап є перехідним. Обсяги торішніх запасів поступово зменшуються, тоді як новий урожай ще не вийшов на рівень, здатний повністю стабілізувати пропозицію.

На цьому тлі Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області пояснюється сукупністю факторів, серед яких внутрішнє виробництво, стан зберігання врожаю та часткове покриття ринку імпортом.

Учасники торгівлі не виключають подальших коливань цінових показників. Додатковий тиск можуть створювати скорочення запасів, динаміка попиту та потреби переробного сектору.

Подальший розвиток подій залежатиме від надходження нового врожаю, логістичних можливостей і балансу між пропозицією та споживчим попитом на продовольчому ринку.

Джерело: ТСН

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