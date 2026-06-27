Дефицит продуктов в Днепропетровской области фиксируется на фоне изменений в картофельном сегменте, где одновременно находятся остатки прошлогоднего урожая и импортные партии с более высокой стоимостью, что формирует неоднородную рыночную ситуацию, передает Politeka.

На внутреннем рынке клубень из хранилищ сейчас реализуется в пределах 5–11 гривен за килограмм. Для сравнения, в предыдущем сезоне показатели были выше – 13–23 гривны. Такую разницу объясняют объемами сбора и особенностями сезонного формирования предложения.

Отдельное влияние оказывали погодные условия при выращивании. Часть урожая потеряла товарные характеристики, что привело к неравномерному распределению между запасами и реальным спросом покупателей.

В розничных сетях постепенно увеличивается доля импортной продукции. Ее стоимость иногда достигает около 90 гривен за килограмм, поэтому она остается малодоступной для широкого круга потребителей.

Аналитики указывают, что нынешний этап переходный. Объемы прошлогодних запасов постепенно уменьшаются, в то время как новый урожай еще не вышел на уровень, способный полностью стабилизировать предложение.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области объясняется совокупностью факторов, среди которых внутреннее производство, состояние хранения урожая и частичное покрытие рынка импортом.

Участники торговли не исключают дальнейших колебаний ценовых характеристик. Дополнительное давление может создавать сокращение запасов, динамика спроса и потребности перерабатывающего сектора.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от поступления нового урожая, логистических возможностей и баланса между предложением и потребительским спросом на продовольственном рынке.

Источник: ТСН

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