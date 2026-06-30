Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області залишається важливою підтримкою для тисяч українців, які були змушені втікати від війни.

Окремі фінансові операції можуть стати підставою для припинення грошової допомоги для ВПО у Кіровоградській області, повідомляє Politeka.

Фахівці Юридичного порадника для переселенців пояснили, у яких випадках купівля нерухомості справді впливає на право отримувати підтримку від держави.

Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області призначається та виплачується відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №332 від 20 березня 2022 року.

Цей документ містить чіткий перелік умов, за яких соцпідтримка може не надаватися або бути припинена. Серед таких підстав - придбання нерухомого майна чи наявність житла, що не відповідає встановленим критеріям.

Згідно з нормами Порядку, виплата грошової допомоги для ВПО у Кіровоградській області припиняється або не призначається у таких випадках:

якщо хтось із членів сім’ї протягом останніх трьох місяців або під час отримання коштів придбав квартиру, будинок чи земельну ділянку на суму понад 100 тисяч гривень.

Проте, як зазначають юристи, на практиці існує низка нюансів, через які люди можуть втратити соцвиплати навіть після купівлі значно дешевшого житла.

Фахівці звертають увагу, що соцвиплата може бути скасована, якщо член сім’ї має у власності житлове приміщення, яке розташоване на території, де не ведуться і не велися бойові дії та яка не є тимчасово окупованою.

Також підставою для припинення - може стати житло, що знаходиться на території бойових дій або окупації, але здається в оренду.

Джерело: Патріоти

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