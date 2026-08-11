Українцям показали планові графіки відключення світла, що вводяться у Запоріжжі на 12 та 13 серпня.

У Запоріжжі мешканців попереджають про графіки планові відключення світла, які заплановані на 12 та 13 серпня 2026 року, пише Politeka.net.

Тимчасові знеструмлення торкнуться окремих будинків у різних районах міста. Графіки відключення світла у Запоріжжі на 12 та 13 серпня проводитимуться у визначені години. Жителям будинків, зазначених у переліку, варто заздалегідь врахувати графік та підготуватися до перерви в електропостачанні.

За інформацією «Запоріжжяобленерго», у середу, 12 серпня, електропостачання за окремими адресами буде обмежене у двох часових проміжках. Перші відключення заплановані з 09:00 до 16:00. Вони стосуватимуться таких адрес:

Гуцульський (9 Травня) — 1

Петра Сагайдачного (Бородинська) — 1 п.1–4, 1 п.5–8, 1в, 3, 5

Ще одна група споживачів залишиться без електроенергії з 10:00 до 17:00. Знеструмлення заплановані за такими адресами:

Донецька — 18, 30, 32, 34;

Зелена — 4, 10, 11, 13, 13а, 15, 34–34/1, 35, 37–41, 40, 41в, 41г, 48, 50, 52, 61, 65, 69;

Казкова — 6, 7, 12, 14, 22, 44;

Краєвидна (Ленська) — 29, 30, 43/1–5;

Правобережна (40 років Жовтня) — 1–10, 11/1, 11/2, 11а, 11б, 13, 7а.

У четвер, 13 серпня, планові обмеження електропостачання у Запоріжжі триватимуть з 10:00 до 17:00. На цей період до переліку адрес увійшли будинки на таких вулицях та провулках:

Байди (Чапаєва) — 34а;

Бориспільска (Братська) — 55, 80;

Бориспільська — 57в;

Буковинська (Дегтярьова) — 27–35, 58–66, 70–86, 88;

Гетьмана Скоропадського (Доватора) — 1–65;

Житня (Стасова) — 1, 1а, 5г, 1–79, 81–101;

Зачиняєва — 2, 10, 15, 21, 22Б, 29;

Інженера Веденеєва (Подвойського) — 1–3, 9–13, 17–19, 2–18, 22;

Оберегова (Громової) — 1–61, 1а, 2–54, 56–78, 63–99, 82–88;

Ольги Джигурди (Бурденка) — 1–13, 6а, 12а, б–16, 19, 21, 25, 27, 31, 33;

Ольги Кобилянської (Ногіна) — 50, 50а;

Рильського — 1–29, 2–26;

Славутича — 1–51, 2–52, 53, 54–56, 55–81, 60–94, 85–97, 8а, 88, 91, 93;

Талаліхіна — 24–68, 28, 29–79, 61а, 63, 70–84, 78, 81–93;

Тичини — 1, 4, 5–21, 6, 8, 12–20, 24, 25–71, 34, 36, 40–42;

пров. Арабатський — 1–9, 6, 8, 12;

пров. Батуринська (Жигулівський) — 1–9, 2–10, 11–13, 12–18, 15, 17, 9А;

пров. Джерельний — 6, 17;

пров. Понтонний — 2–8, 7–9.

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