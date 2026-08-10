Мешканцям Черкаської області рекомендують заздалегідь ознайомитися з графіками відключень світла у Черкаській області на 11 та 12 серпня.

У Черкаській області на 11 та 12 серпня 2026 року заплановані планові графіки відключення світла, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 11 та 12 серпня пов'язані з проведенням необхідних робіт на електромережах. Тому варто бути готовими до багатогодинних перерв в електропостачанні. Особливо важливо врахувати це тим, хто працює з дому, використовує електричне обладнання або має побутові прилади, робота яких залежить від стабільного живлення.

За даними «Черкасиобленерго», 11 серпня світло планують вимикати з 08:00 до 17:00. У цей період обмеження зачеплять мешканців села Старосілля за такими адресами:

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 27а, 29, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 53, 55, 57, 61, 63, 4Д

Садова — 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62

Подільська — 2, 38

У вівторок, 11 серпня, планові роботи також проводитимуться у селі Петропавлівка. Електропостачання за вказаними адресами буде відсутнє з 08:00 до 17:00:

Солов'їна — 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52

пров. Солов'їний — 1, 3

Т. Шевченка — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76

пров. Т. Шевченка — 1, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 21, 23, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 9

Вишнева — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96

пров. Вишневий — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17

Партизанська — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 55, 57, 59, 65

пл. Дружби — 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 52, 54

Симиренківська — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 38, 38а, 42, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 78, 84, 94, 96, 100, 102, 110, 112, 114, 116, 118, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 140, 142

пров. Піщаний — 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19

Молодіжна — 1, 3, 15

Варчука — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 18г, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 30, 39, 45, 47, 53, 55

Миру — 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 73, 79, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109

пров. Перемоги — 2, 6, 14, 16, 18, 20, 22, 24

У середу, 12 серпня, планові роботи продовжаться. Цього дня до переліку потрапили адреси у місті Городище. У частини буднків електроенергія буде відсутня з 08:00 до 17:00 години за адресами:

Б. Хмельницького: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29.

Залізнична: 3, 39.

Кожедуба: 42а, 49, 51

Також з 08:00 до 16:00 години не буде електрики в селі Дирдин. Знеструмлення стосуються таких адрес:

Механізаторів: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 104.

Шполянська: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 51.

Садова: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37/2, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 55, 57, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93.

Прорізна: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23.

пров. Західний: 2, 4, 6, 8, 10, 12.

В'язівська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 32.

Садова: 3, 5, 7, 11, 13.

Миру: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68а, 69, 69А, 70, 71, 71б, 73, 74, 77, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 101, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 117, 119.

пров. Клубний: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15.

І. Уса: 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53 а, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 145а, 149, 150, 152, 156, 160, 166, 168, 168а, 170, 173, 174, 178, 184, 186, 188, 190, 192, 196, 198, 200, 204, 206, 210, 212, 214, 218, 220, 222, 226, 228, 230, 232, 242, 246, 248, 258.

пров. Підгірний: 1, 2, 4, 6, 10, 12, 22.

Залізнична: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 88, 90, 92, 94, 96, 100.

пров. Черкаський: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

пров. Заводський: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13а, 15, 16.

пров. Зелений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24.

Зелена: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32.

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