Підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області у цьому випадку поки залишається пропозицією, а не затвердженою зміною для споживачів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області може торкнутися мешканців Бердичева, якщо виконком міської ради погодить нові розцінки на вивезення побутових відходів, пише Politeka.net.

Компанія «Полісся Екосфера Нова» пропонує збільшити чинні суми на 14–16,7%.

Під зміни потраплять як жителі багатоквартирних споруд, так і власники приватних осель.

Попередній перегляд вартості відбувся 27 травня 2026 року, а нові суми почали діяти з 1 червня. Тепер підприємство знову ініціює коригування, хоча від попередньої зміни минуло лише два місяці.

Чому хочуть змінити розцінки

Представники перевізника пояснюють ініціативу необхідністю покрити фактичні витрати та забезпечити стабільну роботу.

Серед причин називають здорожчання пов’язаних операцій, а також зростання витрат на оплату праці працівників, яких підприємство має можливість бронювати. Йдеться, зокрема, про водіїв спеціальної техніки та лінійний персонал.

У компанії також наголошують на необхідності зберегти фахівців і не допустити збиткової діяльності.

Скільки можуть платити мешканці

Найбільше зміниться вартість перевезення одного кубометра твердих побутових відходів.

Зараз тариф із ПДВ становить 233,60 грн. Запропонована ціна — 272,64 грн. Різниця становить 39,04 грн, або 16,71%.

Для мешканця багатоквартирного будинку місячна плата може зрости з 61 до 69,60 грн. У приватному секторі запропонована сума становить 69,80 грн замість нинішніх 61,20 грн.

Отже, для одного жителя незалежно від типу житла щомісячне навантаження збільшиться приблизно на 8,60 грн.

Остаточного рішення поки немає

Запропоновані розрахунки ще не означають автоматичної зміни вартості послуг. Їх має розглянути виконавчий комітет Бердичівської міської ради.

Саме цей орган визначить, чи затверджувати нові розцінки, а також із якої дати вони можуть почати діяти.

До ухвалення відповідного рішення мешканці продовжують сплачувати за чинними ставками.

Як зміни можуть позначитися на жителях

Для родини з кількома членами навіть додаткові кілька гривень на одну особу щомісяця означатимуть збільшення загальних витрат.

Для підприємців наслідки можуть бути відчутнішими. Вартість транспортування кубометра відходів у запропонованому варіанті зростає майже на 17%, що потенційно впливатиме на собівартість окремих товарів або послуг.

Водночас перевізник вважає перегляд необхідним для належного обслуговування міста, збереження персоналу та стабільного виконання роботи. Остаточні умови залежатимуть від рішення міського виконкому.

Таким чином, підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області у цьому випадку поки залишається пропозицією, а не затвердженою зміною для споживачів.

Джерело: berdichev.biz

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