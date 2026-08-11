Пенсія в Харківській області для окремих непрацюючих людей з інвалідністю може бути вищою за стандартний розмір за умови достатнього страхового стажу.

Пенсія в Харківській області для непрацюючих людей з II та III групами інвалідності за певних умов може бути призначена у розмірі виплати за віком, а не за стандартними 90% чи 50%, пише Politeka.net.

Розмір виплати залежить не лише від встановленої групи. Значення мають вік, у якому вперше визначили інвалідність, а також страховий стаж.

Інформацію про це надає Урядовий портал.

За загальним правилом люди з I групою отримують 100% пенсії за віком. Для II групи передбачено 90%, а для III — 50%.

Однак непрацюючі одержувачі II групи можуть претендувати на повний розмір пенсії за віком, якщо виконують вимоги щодо стажу.

Якщо інвалідність встановили до 46 років включно, жінкам необхідно мати щонайменше 20 років страхового стажу, чоловікам — 25.

Для віку до 48 років вимога становить 21 рік для жінок та 26 — для чоловіків. Якщо інвалідність визначили до 50 років, потрібно відповідно 22 і 27 років.

Для тих, кому статус встановили до 53 років, необхідно 23 роки стажу жінкам та 28 чоловікам. До 56 років вимога зростає до 24 і 29 років відповідно.

Найвищий поріг діє для людей, яким інвалідність вперше встановили до 59 років. Жінкам потрібно мати 25 років страхового стажу, чоловікам — 30.

Окрема умова передбачена для випадків, коли інвалідність встановили вже після досягнення пенсійного віку. Тоді непрацюючі особи з II групою можуть отримувати виплату за віковим розрахунком за наявності щонайменше 30 років стажу для жінок та 35 — для чоловіків.

Таке право поширюється і на непрацюючих людей з III групою, якщо вони відповідають вимогам щодо тривалості страхового стажу.

Пенсійний фонд під час призначення виплати визначає вигідніший варіант. Якщо одержувач після оформлення допомоги звільнився, він може подати заяву до установи та повідомити про зміну статусу.

Водночас про нове працевлаштування Пенсійний фонд необхідно поінформувати. Несвоєчасне повідомлення здатне спричинити переплату, яку надалі доведеться повернути.

Право на такий розрахунок передбачене статтею 33 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Норма стосується саме непрацюючих осіб з II та III групами за наявності необхідного стажу.

Пенсія в Харківській області для окремих непрацюючих людей з інвалідністю може бути вищою за стандартний розмір за умови достатнього страхового стажу.

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