Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области остается важной поддержкой тысяч украинцев, которые были вынуждены бежать от войны.

Отдельные финансовые операции могут стать основанием для прекращения денежной помощи для ВПЛ в Кировоградской области, сообщает Politeka.

Специалисты Юридического советчика для переселенцев объяснили, в каких случаях покупка недвижимости действительно влияет на право получать поддержку от государства.

Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области назначается и выплачивается в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №332 от 20 марта 2022 года.

Этот документ содержит четкий перечень условий, при которых соцподдержка может не предоставляться или прекращаться. Среди таких оснований – приобретение недвижимого имущества или наличие жилья, не соответствующего установленным критериям.

Согласно нормам Порядка, выплата денежной помощи для ВПЛ в Кировоградской области прекращается или не назначается в следующих случаях:

если кто-то из членов семьи за последние три месяца или во время получения средств приобрел квартиру, дом или земельный участок на сумму более 100 тысяч гривен.

Однако, как отмечают юристы, на практике существует ряд нюансов, из-за которых люди могут потерять соцвыплаты даже после покупки более дешевого жилья.

Специалисты обращают внимание, что соцвыплата может быть отменена, если член семьи имеет в собственности жилое помещение, расположенное на территории, где не ведутся и не велись боевые действия и которая не временно оккупирована.

Также основанием для прекращения может стать жилье, которое находится на территории боевых действий или оккупации, но сдается в аренду.

Источник: Патріоти

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